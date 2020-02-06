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#حملة_80 تفتح المشاركة لعموم السائقين عبر رابط إلكتروني وتوزع سيارات

أطلقت هذا الأسبوع من عسير وهي الرابعة بعد أن تم تطبيقها في ثلاث مناطق سابقة

بعد النجاح والتوسع وردود الفعل الإيجابية من الجمهور عن #حملة_80، تم تخصيص رابط للحملة لعموم السائقين؛ حيث بإمكانهم الفوز بإحدى السيارات العشر المقدمة من كيا الجبر الراعي الرسمي للحملة، والتي ستوزع في آخر حلقة من خلال سحب إلكتروني، بعد أن يرشح الراغبون أنفسهم عن طريق موقع الحملة www.80km.tv؛ وفق شروط سهلة موضحة في الموقع.

حيث أطلقت الحملة هذا الأسبوع من منطقة عسير وهي المنطقة الرابعة بعد أن تم تطبيقها في ثلاث مناطق سابقة بداية من الرياض، والمدينة المنورة، وجازان.

تقوم فكرة الحملة على متابعة السائقين الملتزمين مروريًّا بالمرور السري دون علمهم، ومن ثم استيقافهم، وتحفيزهم بمكافأة مادية وشهادة شكر من مدير المرور.

هذا، وقد تميز أحد الفائزين في عسير بتحقيقه 22 نقطة من مجموع النقاط التي تشير إلى مستوى الوعي والالتزام لدى السائقين، واختتمت الحلقة بجملة رائعة ذكرها الفائز الأخير بقوله: "الالتزام هو أهم شيء في هذه الحياة؛ وذلك من الناحية الدينية والدنيوية والمعيشية".

الجدير بالذكر أن الحملة تم إطلاقها بالشراكة بين المرور والمركز الوطني لسلامة الطرق، ويُعد المركز أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف إلى أن تصبح السعودية ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030.

حملة 80 عسير الرياض المدينة المنورة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#حملة_80 تفتح المشاركة لعموم السائقين عبر رابط إلكتروني وتوزع سيارات
سبق

بعد النجاح والتوسع وردود الفعل الإيجابية من الجمهور عن #حملة_80، تم تخصيص رابط للحملة لعموم السائقين؛ حيث بإمكانهم الفوز بإحدى السيارات العشر المقدمة من كيا الجبر الراعي الرسمي للحملة، والتي ستوزع في آخر حلقة من خلال سحب إلكتروني، بعد أن يرشح الراغبون أنفسهم عن طريق موقع الحملة www.80km.tv؛ وفق شروط سهلة موضحة في الموقع.

حيث أطلقت الحملة هذا الأسبوع من منطقة عسير وهي المنطقة الرابعة بعد أن تم تطبيقها في ثلاث مناطق سابقة بداية من الرياض، والمدينة المنورة، وجازان.

تقوم فكرة الحملة على متابعة السائقين الملتزمين مروريًّا بالمرور السري دون علمهم، ومن ثم استيقافهم، وتحفيزهم بمكافأة مادية وشهادة شكر من مدير المرور.

هذا، وقد تميز أحد الفائزين في عسير بتحقيقه 22 نقطة من مجموع النقاط التي تشير إلى مستوى الوعي والالتزام لدى السائقين، واختتمت الحلقة بجملة رائعة ذكرها الفائز الأخير بقوله: "الالتزام هو أهم شيء في هذه الحياة؛ وذلك من الناحية الدينية والدنيوية والمعيشية".

الجدير بالذكر أن الحملة تم إطلاقها بالشراكة بين المرور والمركز الوطني لسلامة الطرق، ويُعد المركز أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف إلى أن تصبح السعودية ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
11:51 AM

#حملة_80 تفتح المشاركة لعموم السائقين عبر رابط إلكتروني وتوزع سيارات

أطلقت هذا الأسبوع من عسير وهي الرابعة بعد أن تم تطبيقها في ثلاث مناطق سابقة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,961

بعد النجاح والتوسع وردود الفعل الإيجابية من الجمهور عن #حملة_80، تم تخصيص رابط للحملة لعموم السائقين؛ حيث بإمكانهم الفوز بإحدى السيارات العشر المقدمة من كيا الجبر الراعي الرسمي للحملة، والتي ستوزع في آخر حلقة من خلال سحب إلكتروني، بعد أن يرشح الراغبون أنفسهم عن طريق موقع الحملة www.80km.tv؛ وفق شروط سهلة موضحة في الموقع.

حيث أطلقت الحملة هذا الأسبوع من منطقة عسير وهي المنطقة الرابعة بعد أن تم تطبيقها في ثلاث مناطق سابقة بداية من الرياض، والمدينة المنورة، وجازان.

تقوم فكرة الحملة على متابعة السائقين الملتزمين مروريًّا بالمرور السري دون علمهم، ومن ثم استيقافهم، وتحفيزهم بمكافأة مادية وشهادة شكر من مدير المرور.

هذا، وقد تميز أحد الفائزين في عسير بتحقيقه 22 نقطة من مجموع النقاط التي تشير إلى مستوى الوعي والالتزام لدى السائقين، واختتمت الحلقة بجملة رائعة ذكرها الفائز الأخير بقوله: "الالتزام هو أهم شيء في هذه الحياة؛ وذلك من الناحية الدينية والدنيوية والمعيشية".

الجدير بالذكر أن الحملة تم إطلاقها بالشراكة بين المرور والمركز الوطني لسلامة الطرق، ويُعد المركز أحد مشاريع برنامج التحول الوطني 2020 الذي يهدف إلى أن تصبح السعودية ضمن أقل 20 دولة في نسبة الحوادث المرورية بحلول عام 2030.

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