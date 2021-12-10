النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الكويتيون يحتفون بزيارة ولي العهد: "صانع التغيير".. معاً للأبد

"العساف" لـ"سبق": علاقات تاريخية ورؤية مشتركة بمختلف الأصعدة

تتواصل جهود المملكة والكويت المشتركة لتعزيز أوجه التعاون القائمة حالياً واستشراف المرحلة المقبلة في إطار رؤية البلدين (المملكة 2030) و(الكويت 2035) لتحقيق المزيد من التعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والأمنية والثقافية والرياضية والاجتماعية واستثمار مقدراتهما كافة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبدالله العساف، أستاذ الإعلام السياسي لـ"سبق" أن العام 2021م يمكن النظر إليه بأنه عام خليجي بامتياز، في مسيرة العمل الخليجي المشترك، منذ قمة العلا ومخرجاتها الإستراتيجية إلى عقد القمة الخليجية الاعتيادية المرتقبة في منتصف هذا الشهر.

وأضاف أن ما بينهما من زيارة استباقية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جميع دول الخليج، توحيد للرؤى وتقاسم الأدوار بهدف إعادة هندسة البيت الخليجي وتحقيق حلم الآباء المؤسسين رحمهم الله بالانتقال في هذا المجلس من مرحلة التعاون إلى التكامل وصولاً للاتحاد.

وأشار إلى أن الحديث عن العلاقات السعودية - الكويتية أصبح اليوم من نافلة القول، فالجميع يعلم متانة هذه العلاقة وعمقها، وتجاوزها العلاقات المعتادة بين الدول، علاقة تجاوزت ثلاثة عشر عقداً من الزمن، في كل عقد تضيف جوهرة جديدة لهذه العلاقة النموذجية، واليوم بزيارة سمو ولي العهد تضاف لؤلؤة جديدة تنطلق من هذا الأساس، وتكمل مسيرة العمل المشترك.

وقال "العساف" إن الترحيب الشعبي غير مستغرب من الأشقاء في الكويت بمن أطلقوا عليه صانع التغيير، وباني السعودية الجديدة، متمنين الاستفادة من رؤيته وجعلها تتكامل مع الرؤية الكويتية 2035، وهذا أحد الأهداف الرئيسة لهذه الزيارة.

وأوضح أن التكامل اليوم أصبح ضرورة وليس خياراً، عطفاً على المتغيرات الإقليمية، والتحولات الجيوإستراتيجية التي يمر بها العالم، مما يوجب مأسسة العمل وتوحيد الرؤية، والعمل وفق إستراتيجية جماعية قادرة على الوفاء بمتطلبات جميع دول المجلس على مختلف الصعد السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والرياضية، والصحية، والابتكارات، وسلاسل التوريد والصناعات البتروكيماوية، وغيرها.

وبيّن "العساف" أن تلك المتطلبات تحتكم إلى قاعدة المصلحة الخليجية المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وضمن إطار توجهات خليجية لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وهو اتجاه تقوده المملكة العربية السعودية، ويتماشى مع إطلاق دول مجلس التعاون الخليجي لرؤى تنموية وطنية.

وأضاف أستاذ الإعلام السياسي أن من الأهمية بمكان الإشارة إلى ما وضعته السياسة السعودية الحكيمة من ركائز وأطر مؤسسية متينة للشراكة على المستوى الثنائي مع الدول الخليجية تتمثل في المجالس التنسيقية التي أسستها المملكة مع كافة الدول الخليجية؛ مجلس التنسيق السعودي الكويتي (يوليو 2018)، الذي مثل رافداً مهماً وقوياً لدعم مسيرة التعاون المشترك.

واختتم أن هذه الزيارة تنعكس إيجاباً على البلدين في إطار المنظومة الخليجية، كما يسعى البلدان الشقيقان إلى بلورة رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقة بين السعودية والكويت بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون وتعزيز العمل المشترك لاستشراف المستقبل في إطار رؤية السعودية 2030 والكويت 2035 والتضامن في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم خدمة لقضايا العدل والسلام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الكويتيون يحتفون بزيارة ولي العهد: "صانع التغيير".. معاً للأبد
سبق

تتواصل جهود المملكة والكويت المشتركة لتعزيز أوجه التعاون القائمة حالياً واستشراف المرحلة المقبلة في إطار رؤية البلدين (المملكة 2030) و(الكويت 2035) لتحقيق المزيد من التعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والأمنية والثقافية والرياضية والاجتماعية واستثمار مقدراتهما كافة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبدالله العساف، أستاذ الإعلام السياسي لـ"سبق" أن العام 2021م يمكن النظر إليه بأنه عام خليجي بامتياز، في مسيرة العمل الخليجي المشترك، منذ قمة العلا ومخرجاتها الإستراتيجية إلى عقد القمة الخليجية الاعتيادية المرتقبة في منتصف هذا الشهر.

وأضاف أن ما بينهما من زيارة استباقية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جميع دول الخليج، توحيد للرؤى وتقاسم الأدوار بهدف إعادة هندسة البيت الخليجي وتحقيق حلم الآباء المؤسسين رحمهم الله بالانتقال في هذا المجلس من مرحلة التعاون إلى التكامل وصولاً للاتحاد.

وأشار إلى أن الحديث عن العلاقات السعودية - الكويتية أصبح اليوم من نافلة القول، فالجميع يعلم متانة هذه العلاقة وعمقها، وتجاوزها العلاقات المعتادة بين الدول، علاقة تجاوزت ثلاثة عشر عقداً من الزمن، في كل عقد تضيف جوهرة جديدة لهذه العلاقة النموذجية، واليوم بزيارة سمو ولي العهد تضاف لؤلؤة جديدة تنطلق من هذا الأساس، وتكمل مسيرة العمل المشترك.

وقال "العساف" إن الترحيب الشعبي غير مستغرب من الأشقاء في الكويت بمن أطلقوا عليه صانع التغيير، وباني السعودية الجديدة، متمنين الاستفادة من رؤيته وجعلها تتكامل مع الرؤية الكويتية 2035، وهذا أحد الأهداف الرئيسة لهذه الزيارة.

وأوضح أن التكامل اليوم أصبح ضرورة وليس خياراً، عطفاً على المتغيرات الإقليمية، والتحولات الجيوإستراتيجية التي يمر بها العالم، مما يوجب مأسسة العمل وتوحيد الرؤية، والعمل وفق إستراتيجية جماعية قادرة على الوفاء بمتطلبات جميع دول المجلس على مختلف الصعد السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والرياضية، والصحية، والابتكارات، وسلاسل التوريد والصناعات البتروكيماوية، وغيرها.

وبيّن "العساف" أن تلك المتطلبات تحتكم إلى قاعدة المصلحة الخليجية المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وضمن إطار توجهات خليجية لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وهو اتجاه تقوده المملكة العربية السعودية، ويتماشى مع إطلاق دول مجلس التعاون الخليجي لرؤى تنموية وطنية.

وأضاف أستاذ الإعلام السياسي أن من الأهمية بمكان الإشارة إلى ما وضعته السياسة السعودية الحكيمة من ركائز وأطر مؤسسية متينة للشراكة على المستوى الثنائي مع الدول الخليجية تتمثل في المجالس التنسيقية التي أسستها المملكة مع كافة الدول الخليجية؛ مجلس التنسيق السعودي الكويتي (يوليو 2018)، الذي مثل رافداً مهماً وقوياً لدعم مسيرة التعاون المشترك.

واختتم أن هذه الزيارة تنعكس إيجاباً على البلدين في إطار المنظومة الخليجية، كما يسعى البلدان الشقيقان إلى بلورة رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقة بين السعودية والكويت بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون وتعزيز العمل المشترك لاستشراف المستقبل في إطار رؤية السعودية 2030 والكويت 2035 والتضامن في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم خدمة لقضايا العدل والسلام.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
08:31 PM

الكويتيون يحتفون بزيارة ولي العهد: "صانع التغيير".. معاً للأبد

"العساف" لـ"سبق": علاقات تاريخية ورؤية مشتركة بمختلف الأصعدة

A A A
زيد الخمشي - الرياض
0
857

تتواصل جهود المملكة والكويت المشتركة لتعزيز أوجه التعاون القائمة حالياً واستشراف المرحلة المقبلة في إطار رؤية البلدين (المملكة 2030) و(الكويت 2035) لتحقيق المزيد من التعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والأمنية والثقافية والرياضية والاجتماعية واستثمار مقدراتهما كافة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبدالله العساف، أستاذ الإعلام السياسي لـ"سبق" أن العام 2021م يمكن النظر إليه بأنه عام خليجي بامتياز، في مسيرة العمل الخليجي المشترك، منذ قمة العلا ومخرجاتها الإستراتيجية إلى عقد القمة الخليجية الاعتيادية المرتقبة في منتصف هذا الشهر.

وأضاف أن ما بينهما من زيارة استباقية لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جميع دول الخليج، توحيد للرؤى وتقاسم الأدوار بهدف إعادة هندسة البيت الخليجي وتحقيق حلم الآباء المؤسسين رحمهم الله بالانتقال في هذا المجلس من مرحلة التعاون إلى التكامل وصولاً للاتحاد.

وأشار إلى أن الحديث عن العلاقات السعودية - الكويتية أصبح اليوم من نافلة القول، فالجميع يعلم متانة هذه العلاقة وعمقها، وتجاوزها العلاقات المعتادة بين الدول، علاقة تجاوزت ثلاثة عشر عقداً من الزمن، في كل عقد تضيف جوهرة جديدة لهذه العلاقة النموذجية، واليوم بزيارة سمو ولي العهد تضاف لؤلؤة جديدة تنطلق من هذا الأساس، وتكمل مسيرة العمل المشترك.

وقال "العساف" إن الترحيب الشعبي غير مستغرب من الأشقاء في الكويت بمن أطلقوا عليه صانع التغيير، وباني السعودية الجديدة، متمنين الاستفادة من رؤيته وجعلها تتكامل مع الرؤية الكويتية 2035، وهذا أحد الأهداف الرئيسة لهذه الزيارة.

وأوضح أن التكامل اليوم أصبح ضرورة وليس خياراً، عطفاً على المتغيرات الإقليمية، والتحولات الجيوإستراتيجية التي يمر بها العالم، مما يوجب مأسسة العمل وتوحيد الرؤية، والعمل وفق إستراتيجية جماعية قادرة على الوفاء بمتطلبات جميع دول المجلس على مختلف الصعد السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والرياضية، والصحية، والابتكارات، وسلاسل التوريد والصناعات البتروكيماوية، وغيرها.

وبيّن "العساف" أن تلك المتطلبات تحتكم إلى قاعدة المصلحة الخليجية المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، وضمن إطار توجهات خليجية لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط وهو اتجاه تقوده المملكة العربية السعودية، ويتماشى مع إطلاق دول مجلس التعاون الخليجي لرؤى تنموية وطنية.

وأضاف أستاذ الإعلام السياسي أن من الأهمية بمكان الإشارة إلى ما وضعته السياسة السعودية الحكيمة من ركائز وأطر مؤسسية متينة للشراكة على المستوى الثنائي مع الدول الخليجية تتمثل في المجالس التنسيقية التي أسستها المملكة مع كافة الدول الخليجية؛ مجلس التنسيق السعودي الكويتي (يوليو 2018)، الذي مثل رافداً مهماً وقوياً لدعم مسيرة التعاون المشترك.

واختتم أن هذه الزيارة تنعكس إيجاباً على البلدين في إطار المنظومة الخليجية، كما يسعى البلدان الشقيقان إلى بلورة رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقة بين السعودية والكويت بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون وتعزيز العمل المشترك لاستشراف المستقبل في إطار رؤية السعودية 2030 والكويت 2035 والتضامن في التعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم خدمة لقضايا العدل والسلام.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,401
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر
وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

وسائل التواصل تفضح الأمن الإيراني

علي آل شرمة
استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة