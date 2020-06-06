بقرار من "الطريقي".. تمديد التراخيص والتصاريح البيئية للمنشآت الملتزمة بيئيًا

لتسهيل الإجراءات للمواطنين

أصدر الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، قرارًا بتمديد التراخيص والتصاريح البيئية للمنشآت الملتزمة بيئيًا.

وقدم الدكتور الطريقي شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على موافقته التي جاءت حرصاً من الوزير على تسهيل الإجراءات للمواطنين وأصحاب المنشآت في ظل الجهود والاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة - أيدها الله- لمواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وستقوم الهيئة بتمديد التراخيص والتصاريح البيئية التي تنتهي خلال الفترة من تاريخ 20/7/ 1441هـ إلى 20/1/ 1442هـ للمنشآت الملتزمة بيئياً وفقًا للاشتراطات التالية: تقديم طلب التجديد من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للمنشأة إلى البريد الإلكتروني (cm@gamep.gov.sa)، ويرفق معه تعهد بعدم إجراء أي تغيير رئيسي على نشاط المنشأة وفقاً لما نص عليه النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، وعدم وجود مخالفات بيئية جسيمة على المنشأة جرى إقرارها على المنشأة ولم يتم تصحيحها، ولا يشمل ذلك المخالفات الإدارية مثل (عدم تجديد التصريح أو الترخيص، وعدم وجود سجلات بيئية، وستقوم الهيئة بتزويد المنشأة بخطاب (الموافقة أو الرفض) على طلب التمديد المطلوب من خلال الرد على البريد الرسمي للمنشأة في مدة أقصاها (10) أيام عمل.