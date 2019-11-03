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هل سيتصدر "النصر" في حالة الفوز على الفيصلي .. قانوني يجيب

أكد المختص في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير أن صدارة الدوري ستظل للهلال والمتربع على سلم ترتيب الدوري بـ20 نقطة حتى لو تغلب النصر والذي قفز للوصافة أمس بعد فوزه على نادي أبها في مباراته المؤجلة مع الفيصلي.

وقال الأمير من خلال صفحته على "تويتر" حسب نص المادة 17الفقرة 4 من لائحة المسابقات والبطولات تحسم الصدارة لأعلى الفرق أهداف أو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف أو الفريق الأعلى تصنيفًا في بطولة الموسم الماضي.

موضحًا لذلك حتى في حالة فوز النصر يبقى الهلال متصدرًا ما لم يفوز النصر بفارق 10 أهداف تقريبًا وحول الفقرة ٣ /١ والتي تقول بعدد نقاط المواجهات بين الفرق المعادلة أكد الأمير أن هذا يطبق في نهاية البطولة.

وكان النصر قد استطاع تقليص الفارق مع نادي الهلال إلى ثلاث نقاط بعد تجاوزه نادي أبها أمس برباعية حيث رفع رصيده إلى النقطة 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي من 8 مباريات لعبها حتى الآن إذ إنه حقق الفوز في 5 مباريات بجانب تعادلين وخسارة وحيدة.

ويخوض النصر مباراته القادمة ضد نادي الفيصلي وذلك في المباراة المؤجلة بين الطرفين من الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه في حال الفوز سيتساوى مع الهلال في عدد النقاط.

النصر الهلال متصدر الدوري دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هل سيتصدر "النصر" في حالة الفوز على الفيصلي .. قانوني يجيب
سبق

أكد المختص في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير أن صدارة الدوري ستظل للهلال والمتربع على سلم ترتيب الدوري بـ20 نقطة حتى لو تغلب النصر والذي قفز للوصافة أمس بعد فوزه على نادي أبها في مباراته المؤجلة مع الفيصلي.

وقال الأمير من خلال صفحته على "تويتر" حسب نص المادة 17الفقرة 4 من لائحة المسابقات والبطولات تحسم الصدارة لأعلى الفرق أهداف أو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف أو الفريق الأعلى تصنيفًا في بطولة الموسم الماضي.

موضحًا لذلك حتى في حالة فوز النصر يبقى الهلال متصدرًا ما لم يفوز النصر بفارق 10 أهداف تقريبًا وحول الفقرة ٣ /١ والتي تقول بعدد نقاط المواجهات بين الفرق المعادلة أكد الأمير أن هذا يطبق في نهاية البطولة.

وكان النصر قد استطاع تقليص الفارق مع نادي الهلال إلى ثلاث نقاط بعد تجاوزه نادي أبها أمس برباعية حيث رفع رصيده إلى النقطة 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي من 8 مباريات لعبها حتى الآن إذ إنه حقق الفوز في 5 مباريات بجانب تعادلين وخسارة وحيدة.

ويخوض النصر مباراته القادمة ضد نادي الفيصلي وذلك في المباراة المؤجلة بين الطرفين من الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه في حال الفوز سيتساوى مع الهلال في عدد النقاط.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
01:46 AM

هل سيتصدر "النصر" في حالة الفوز على الفيصلي .. قانوني يجيب

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قاسم الخبراني - الرياض
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1,778

أكد المختص في القانون الرياضي الدولي أحمد الأمير أن صدارة الدوري ستظل للهلال والمتربع على سلم ترتيب الدوري بـ20 نقطة حتى لو تغلب النصر والذي قفز للوصافة أمس بعد فوزه على نادي أبها في مباراته المؤجلة مع الفيصلي.

وقال الأمير من خلال صفحته على "تويتر" حسب نص المادة 17الفقرة 4 من لائحة المسابقات والبطولات تحسم الصدارة لأعلى الفرق أهداف أو الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف أو الفريق الأعلى تصنيفًا في بطولة الموسم الماضي.

موضحًا لذلك حتى في حالة فوز النصر يبقى الهلال متصدرًا ما لم يفوز النصر بفارق 10 أهداف تقريبًا وحول الفقرة ٣ /١ والتي تقول بعدد نقاط المواجهات بين الفرق المعادلة أكد الأمير أن هذا يطبق في نهاية البطولة.

وكان النصر قد استطاع تقليص الفارق مع نادي الهلال إلى ثلاث نقاط بعد تجاوزه نادي أبها أمس برباعية حيث رفع رصيده إلى النقطة 17 في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي من 8 مباريات لعبها حتى الآن إذ إنه حقق الفوز في 5 مباريات بجانب تعادلين وخسارة وحيدة.

ويخوض النصر مباراته القادمة ضد نادي الفيصلي وذلك في المباراة المؤجلة بين الطرفين من الجولة السادسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه في حال الفوز سيتساوى مع الهلال في عدد النقاط.

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