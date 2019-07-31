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شاهد.. "المحاني" تودع شهيد الواجب "الثعلي"

بحضور قيادات من الحرس والإدارات الحكومية

شيعت، اليوم، جموع غفيرة من المواطنين جثمان الشهيد البطل حمد بن سلطان بن حمد الثعلي العتيبي بمركز المحاني شمال محافظة الطائف.

ووصل جثمان الفقيد، صباح اليوم، إلى المحاني قادماً من الحد الجنوبي بطائرةٍ خاصة، حيث أديت الصلاة عليه بمسجد سامي بن إبراهيم بسوق الخميس بالمحاني.

وحضرت الصلاة على الشهيد قيادات من الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، إضافة إلى مديري الدوائر الحكومية، حيث قدموا التعازي لوالد الشهيد الشيخ سلطان بن حمد بن عبدالله الثعلي العتيبي، وأبنائه، وإخوانه، وأفراد أسرته، ناقلين لهم تعازي القيادة الرشيدة في ابنهم الذي استشهد أمس في ميدان الشرف والبطولة بالحد الجنوبي.

وحضرت الصلاة جموع غفيرة من المواطنين وزملاء وأقارب الشهيد.

وكان البطل حمد بن سلطان بن حمد الثعلي العتيبي أحد رجال الحرس الوطني، قد استشهد في الحد الجنوبي بنجران مدافعاً عن الدين والوطن في ميادين الشرف والعزة.

والتقطت صورة للشهيد "الثعلي" وهو بزيه العسكري بالحد الجنوبي واضعاً عليها هو بنفسه بيتاً شعرياً: "المعذرة يا ثوب العيد.. ثوب الوطن غالي"، وكأنه يعلم أنه مغادر إلى ربه في سبيل التضحية والذود عن الوطن.

وتتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لوالده الشيخ سلطان بن حمد بن عبدالله الثعلي العتيبي، وإخوانه، ووالدته وكل أفراد أسرته في وفاته، سائلةً الله العلي القدير أن يتقبله من الشهداء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "المحاني" تودع شهيد الواجب "الثعلي"
سبق

شيعت، اليوم، جموع غفيرة من المواطنين جثمان الشهيد البطل حمد بن سلطان بن حمد الثعلي العتيبي بمركز المحاني شمال محافظة الطائف.

ووصل جثمان الفقيد، صباح اليوم، إلى المحاني قادماً من الحد الجنوبي بطائرةٍ خاصة، حيث أديت الصلاة عليه بمسجد سامي بن إبراهيم بسوق الخميس بالمحاني.

وحضرت الصلاة على الشهيد قيادات من الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، إضافة إلى مديري الدوائر الحكومية، حيث قدموا التعازي لوالد الشهيد الشيخ سلطان بن حمد بن عبدالله الثعلي العتيبي، وأبنائه، وإخوانه، وأفراد أسرته، ناقلين لهم تعازي القيادة الرشيدة في ابنهم الذي استشهد أمس في ميدان الشرف والبطولة بالحد الجنوبي.

وحضرت الصلاة جموع غفيرة من المواطنين وزملاء وأقارب الشهيد.

وكان البطل حمد بن سلطان بن حمد الثعلي العتيبي أحد رجال الحرس الوطني، قد استشهد في الحد الجنوبي بنجران مدافعاً عن الدين والوطن في ميادين الشرف والعزة.

والتقطت صورة للشهيد "الثعلي" وهو بزيه العسكري بالحد الجنوبي واضعاً عليها هو بنفسه بيتاً شعرياً: "المعذرة يا ثوب العيد.. ثوب الوطن غالي"، وكأنه يعلم أنه مغادر إلى ربه في سبيل التضحية والذود عن الوطن.

وتتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لوالده الشيخ سلطان بن حمد بن عبدالله الثعلي العتيبي، وإخوانه، ووالدته وكل أفراد أسرته في وفاته، سائلةً الله العلي القدير أن يتقبله من الشهداء.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
03:43 PM

شاهد.. "المحاني" تودع شهيد الواجب "الثعلي"

بحضور قيادات من الحرس والإدارات الحكومية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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4,314

شيعت، اليوم، جموع غفيرة من المواطنين جثمان الشهيد البطل حمد بن سلطان بن حمد الثعلي العتيبي بمركز المحاني شمال محافظة الطائف.

ووصل جثمان الفقيد، صباح اليوم، إلى المحاني قادماً من الحد الجنوبي بطائرةٍ خاصة، حيث أديت الصلاة عليه بمسجد سامي بن إبراهيم بسوق الخميس بالمحاني.

وحضرت الصلاة على الشهيد قيادات من الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، إضافة إلى مديري الدوائر الحكومية، حيث قدموا التعازي لوالد الشهيد الشيخ سلطان بن حمد بن عبدالله الثعلي العتيبي، وأبنائه، وإخوانه، وأفراد أسرته، ناقلين لهم تعازي القيادة الرشيدة في ابنهم الذي استشهد أمس في ميدان الشرف والبطولة بالحد الجنوبي.

وحضرت الصلاة جموع غفيرة من المواطنين وزملاء وأقارب الشهيد.

وكان البطل حمد بن سلطان بن حمد الثعلي العتيبي أحد رجال الحرس الوطني، قد استشهد في الحد الجنوبي بنجران مدافعاً عن الدين والوطن في ميادين الشرف والعزة.

والتقطت صورة للشهيد "الثعلي" وهو بزيه العسكري بالحد الجنوبي واضعاً عليها هو بنفسه بيتاً شعرياً: "المعذرة يا ثوب العيد.. ثوب الوطن غالي"، وكأنه يعلم أنه مغادر إلى ربه في سبيل التضحية والذود عن الوطن.

وتتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لوالده الشيخ سلطان بن حمد بن عبدالله الثعلي العتيبي، وإخوانه، ووالدته وكل أفراد أسرته في وفاته، سائلةً الله العلي القدير أن يتقبله من الشهداء.

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