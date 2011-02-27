"الهاجري" يوجه باستئناف الدراسة في بيشة وتثليث غداً

بعد تعليقها اليوم في المحافظتين

وجه مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف بن سلطان الهاجري باستئناف الدراسة غداً الثلاثاء بكافة مدارس محافظتي بيشة وتثليث والمراكز التابعة، وذلك بعد تعليق الدراسة اليوم الإثنين في المحافظتين.

وأكد الهاجري على الجميع التزام الجدية والانضباط مع استئناف الدراسة غداً الثلاثاء، بعد أن شهدت المنطقة موجة غبار تسببت في تدني الرؤية الأفقية .