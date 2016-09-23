شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم في الاجتماع الوزاري لمجموعة الحوكمة العالمية مع ترويكا مجموعة العشرين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.
وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة الحوكمة العالمية مع "ترويكا مجموعة الـ20"
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 في نيويورك
شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم في الاجتماع الوزاري لمجموعة الحوكمة العالمية مع ترويكا مجموعة العشرين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.
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وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة الحوكمة العالمية مع "ترويكا مجموعة الـ20"وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-09-22
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
08:33 PM
وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجموعة الحوكمة العالمية مع "ترويكا مجموعة الـ20"
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 في نيويورك
شارك وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم في الاجتماع الوزاري لمجموعة الحوكمة العالمية مع ترويكا مجموعة العشرين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.
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