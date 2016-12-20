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"الصحة": تسجيل 146 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 99 خلال الـ24 ساعة الماضية

النصر يعلن عن إصابة اثنين من لاعبيه بـ"كورونا"

كشف نادي النصر، اليوم الاثنين، عن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الفحوصات التي أجراها الفريق قبل مباراة الفريق أمام الاتفاق، غدًا الثلاثاء ضمن منافسات كأس الملك (دور الـ 16).

ونشر الحساب الرسمي للنادي، على موقع "تويتر" بيانًا مقتضبًا، قال فيه: "في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة، للفريق الأول لكرة القدم، أتثبت الفحوصات إصابة علي لاجامي ونايف الماس بفيروس كورونا، وسلامة بقية أفراد الفريق".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يعلن عن إصابة اثنين من لاعبيه بـ"كورونا"
سبق

كشف نادي النصر، اليوم الاثنين، عن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الفحوصات التي أجراها الفريق قبل مباراة الفريق أمام الاتفاق، غدًا الثلاثاء ضمن منافسات كأس الملك (دور الـ 16).

ونشر الحساب الرسمي للنادي، على موقع "تويتر" بيانًا مقتضبًا، قال فيه: "في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة، للفريق الأول لكرة القدم، أتثبت الفحوصات إصابة علي لاجامي ونايف الماس بفيروس كورونا، وسلامة بقية أفراد الفريق".

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
04:39 PM

النصر يعلن عن إصابة اثنين من لاعبيه بـ"كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نادي النصر، اليوم الاثنين، عن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الفحوصات التي أجراها الفريق قبل مباراة الفريق أمام الاتفاق، غدًا الثلاثاء ضمن منافسات كأس الملك (دور الـ 16).

ونشر الحساب الرسمي للنادي، على موقع "تويتر" بيانًا مقتضبًا، قال فيه: "في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة، للفريق الأول لكرة القدم، أتثبت الفحوصات إصابة علي لاجامي ونايف الماس بفيروس كورونا، وسلامة بقية أفراد الفريق".

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