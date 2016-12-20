النصر يعلن عن إصابة اثنين من لاعبيه بـ"كورونا"

كشف نادي النصر، اليوم الاثنين، عن إصابة اثنين من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الفحوصات التي أجراها الفريق قبل مباراة الفريق أمام الاتفاق، غدًا الثلاثاء ضمن منافسات كأس الملك (دور الـ 16).

ونشر الحساب الرسمي للنادي، على موقع "تويتر" بيانًا مقتضبًا، قال فيه: "في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق بعد أي مباراة، للفريق الأول لكرة القدم، أتثبت الفحوصات إصابة علي لاجامي ونايف الماس بفيروس كورونا، وسلامة بقية أفراد الفريق".