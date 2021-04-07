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بالصور.. طائرة مصرية تهبط اضطرارياً بسبب ولادة مفاجئة لراكبة تشادية

قائدها اضطر لتغيير المسار والهبوط بمطار أسوان للاطمئنان على الأم

فاجأت آلام الولادة راكبة على متن رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة التشادية إلى القاهرة، ما دفع قائد الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً بمطار أسوان للاطمئنان على حالة الأم، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، ذكرت شركة مصر الطيران أن قائد طائرة مصر للطيران القادمة من نجامينا والتي كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء الثلاثاء قام بتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطرارياً في مطار أسوان للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية فاجأتها آلام الولادة ووضعت مولودها بسلام على متن الطائرة.

وقالت إنه تم اتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والتعامل معها بشكل سريع، حيث تعاونت المضيفات الجويات لمساعدة الراكبة في عملية الولادة بمعاونة راكبة تصادف وجودها وتدرس في الفرقة السادسة بكلية طب القصر العيني.


وأشارت إلى أن الطائرة أقلعت مرة أخرى من مطار أسوان لتستأنف رحلتها في طريقها إلى مطار القاهرة.

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بالصور.. طائرة مصرية تهبط اضطرارياً بسبب ولادة مفاجئة لراكبة تشادية
سبق

فاجأت آلام الولادة راكبة على متن رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة التشادية إلى القاهرة، ما دفع قائد الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً بمطار أسوان للاطمئنان على حالة الأم، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، ذكرت شركة مصر الطيران أن قائد طائرة مصر للطيران القادمة من نجامينا والتي كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء الثلاثاء قام بتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطرارياً في مطار أسوان للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية فاجأتها آلام الولادة ووضعت مولودها بسلام على متن الطائرة.

وقالت إنه تم اتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والتعامل معها بشكل سريع، حيث تعاونت المضيفات الجويات لمساعدة الراكبة في عملية الولادة بمعاونة راكبة تصادف وجودها وتدرس في الفرقة السادسة بكلية طب القصر العيني.


وأشارت إلى أن الطائرة أقلعت مرة أخرى من مطار أسوان لتستأنف رحلتها في طريقها إلى مطار القاهرة.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
12:25 AM

بالصور.. طائرة مصرية تهبط اضطرارياً بسبب ولادة مفاجئة لراكبة تشادية

قائدها اضطر لتغيير المسار والهبوط بمطار أسوان للاطمئنان على الأم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاجأت آلام الولادة راكبة على متن رحلة مصر للطيران القادمة من العاصمة التشادية إلى القاهرة، ما دفع قائد الطائرة إلى تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً بمطار أسوان للاطمئنان على حالة الأم، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، ذكرت شركة مصر الطيران أن قائد طائرة مصر للطيران القادمة من نجامينا والتي كان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة مساء الثلاثاء قام بتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطرارياً في مطار أسوان للاطمئنان على سلامة راكبة تشادية فاجأتها آلام الولادة ووضعت مولودها بسلام على متن الطائرة.

وقالت إنه تم اتباع كافة الإجراءات لسلامة الراكبة والتعامل معها بشكل سريع، حيث تعاونت المضيفات الجويات لمساعدة الراكبة في عملية الولادة بمعاونة راكبة تصادف وجودها وتدرس في الفرقة السادسة بكلية طب القصر العيني.


وأشارت إلى أن الطائرة أقلعت مرة أخرى من مطار أسوان لتستأنف رحلتها في طريقها إلى مطار القاهرة.

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