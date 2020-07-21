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"تركي بن طلال" يتابع مشروعات طرق عسير في اجتماع مع مسؤولي وزارة النقل

ناقش خطة إصلاح "أبها- الطائف" وتقاطعات الملك عبدالله والطرق المؤدية للمدينة الجامعية

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ ومتابعة سمو ولي عهده الأمين ـ حفظه الله- باستكمال المشروعات الأساسية بمنطقة عسير، واصل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، متابعة المشروعات الأساسية، حيث عقد سموه اجتماعاً مع عدد من مسؤولي وزارة النقل والجهات ذات العلاقة ناقش خلاله مشروع الطرق المحورية (طريق الساحل، طريق الحجاز - تهامة).

كما استعرض رئيس هيئة تطوير عسير الخطة التطويرية للعقبات الترابية وغير الترابية، فيما أبدى رضاه على ما حققه التعاون المشترك بين هيئة التطوير ووزارة النقل من نجاح كبير في خطة إصلاحات موقع عقبة الصلبات الرابطة بين منطقتي عسير والباحة، وفتح أحد مساراتها بنهاية أغسطس القادم، وتحويل مسيرة نجاحها إلى بحث علمي تشرف عليه كلية الهندسة بجامعة الملك خالد ينشر قريباً، فيما استعرض خلال الاجتماع الطرق المؤدية إلى المدينة الجامعية بالفرعا.

وناقش رئيس هيئة تطوير عسير آلية تنفيذ المشاريع المتعثرة بالمنطقة والجدول الزمني لها، ومنها إصلاح طريق (أبها- الطائف) مشروع تقاطع بلقرن (سبت العلايا)، ومشروع عقبة القامة بمحافظة تنومة، حيث تم طرح المشروعين في منافسة عامة سيتم الإعلان عن إجراءات الترسية وتوقيع عقودها التنفيذية خلال ٤٠ يوماً القادمة والمتوقع الانتهاء من تنفيذه منتصف 2021 كما تم الإعلان عنه، كما ناقش الأمير تركي بن طلال إجراءات إنهاء المعوقات لمشروع "بني عمرو- آل سلمة"، حيث أكد سموه عدم رضا الإمارة والوزارة معاً عن مستوى الإنجاز حيث لم يتجاوز نسبة 4% من الإنجاز منذ اجتماع ديسمبر 2019م.

واطلع الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع على إجراءات إعادة الطرح والترسية لتنفيذ مشروع تقاطعات طريق الملك عبدالله منها مشروع جسر تقاطع طريق الأربعين في أبها، وتقاطع طريق المطار الفرعا مع طريق الملك عبدالله، وتقاطع طريق المدينة العسكرية، حيث تم البدء في أعمال الترسية لاستكمال المشروع المتوقع تنفيذه في مدة لا تتجاوز العشرين شهراً القادمة، واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي يجري العمل عليها حالياً لمتابعة تنفيذ كافة المشروعات المتعلقة بطرق المنطقة.

ويأتي اجتماع رئيس هيئة تطوير عسير، مع فريق وزارة النقل امتداداً للمتابعة لمشروعات الطرق في منطقة عسير، حيث وقف سموه ضمن جولاته الميدانية مطلع ديسمبر من العام الميلادي الماضي على مشروعات الطرق الممتدة على طريق أبها – الطائف، ترأس سموه خلالها أربعة اجتماعات لبحث ومناقشة المشروعات المتأخرة والمتعثرة على الطريق في حدود منطقة عسير، وشارك في الاجتماعات عدد من المشايخ وممثلي مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية والمواطنين والإعلاميين نوقشت خلالها العوائق والتحديات، وإيجاد حلول عاجلة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإزالة التعثر؛ وإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم ومناقشة قضاياهم مع المسؤول بشكلٍ مباشر.

وخلصت الاجتماعات إلى عدد من القرارات المهمة منها: دراسة جميع العقبات من موقع الصلبات إلى مدينة أبها ووضع خطة مع مجلس المنطقة لإيجاد الحلول العاجلة لها.

كما تابع رئيس هيئة تطوير عسير القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة من خلال وقوف سموه منتصف فبراير الماضي على المشروعات ذاتها الممتدة على طريق أبها - الطائف، ومنها عقبة القامة بتنومة، وسبت العلاية، وعقبتي الصلبات والخشبة في محافظة بلقرن، حيث وجه الأمير تركي بن طلال حينها, فرع وزارة النقل بالمنطقة بإعداد تقرير مفصل عن تحويلة عقبة الصلبات ودراسة وضع انجراف التربة منها وما يضمن سلامة مرتادي الطريق، إضافة إلى متابعته الدائمة لآلية تنفيذ مشروعات الطرق الأخرى وهو ما تم خلال الاجتماع الحالي.

حضر الاجتماع؛ نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ومستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول، ووكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل الوزارة لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، ومدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ومن هيئة تطوير عسير شارك الاجتماع نائب رئيس الهيئة الدكتور سعد الغامدي، والدكتور عيسى عسيري.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تركي بن طلال" يتابع مشروعات طرق عسير في اجتماع مع مسؤولي وزارة النقل
سبق

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ ومتابعة سمو ولي عهده الأمين ـ حفظه الله- باستكمال المشروعات الأساسية بمنطقة عسير، واصل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، متابعة المشروعات الأساسية، حيث عقد سموه اجتماعاً مع عدد من مسؤولي وزارة النقل والجهات ذات العلاقة ناقش خلاله مشروع الطرق المحورية (طريق الساحل، طريق الحجاز - تهامة).

كما استعرض رئيس هيئة تطوير عسير الخطة التطويرية للعقبات الترابية وغير الترابية، فيما أبدى رضاه على ما حققه التعاون المشترك بين هيئة التطوير ووزارة النقل من نجاح كبير في خطة إصلاحات موقع عقبة الصلبات الرابطة بين منطقتي عسير والباحة، وفتح أحد مساراتها بنهاية أغسطس القادم، وتحويل مسيرة نجاحها إلى بحث علمي تشرف عليه كلية الهندسة بجامعة الملك خالد ينشر قريباً، فيما استعرض خلال الاجتماع الطرق المؤدية إلى المدينة الجامعية بالفرعا.

وناقش رئيس هيئة تطوير عسير آلية تنفيذ المشاريع المتعثرة بالمنطقة والجدول الزمني لها، ومنها إصلاح طريق (أبها- الطائف) مشروع تقاطع بلقرن (سبت العلايا)، ومشروع عقبة القامة بمحافظة تنومة، حيث تم طرح المشروعين في منافسة عامة سيتم الإعلان عن إجراءات الترسية وتوقيع عقودها التنفيذية خلال ٤٠ يوماً القادمة والمتوقع الانتهاء من تنفيذه منتصف 2021 كما تم الإعلان عنه، كما ناقش الأمير تركي بن طلال إجراءات إنهاء المعوقات لمشروع "بني عمرو- آل سلمة"، حيث أكد سموه عدم رضا الإمارة والوزارة معاً عن مستوى الإنجاز حيث لم يتجاوز نسبة 4% من الإنجاز منذ اجتماع ديسمبر 2019م.

واطلع الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع على إجراءات إعادة الطرح والترسية لتنفيذ مشروع تقاطعات طريق الملك عبدالله منها مشروع جسر تقاطع طريق الأربعين في أبها، وتقاطع طريق المطار الفرعا مع طريق الملك عبدالله، وتقاطع طريق المدينة العسكرية، حيث تم البدء في أعمال الترسية لاستكمال المشروع المتوقع تنفيذه في مدة لا تتجاوز العشرين شهراً القادمة، واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي يجري العمل عليها حالياً لمتابعة تنفيذ كافة المشروعات المتعلقة بطرق المنطقة.

ويأتي اجتماع رئيس هيئة تطوير عسير، مع فريق وزارة النقل امتداداً للمتابعة لمشروعات الطرق في منطقة عسير، حيث وقف سموه ضمن جولاته الميدانية مطلع ديسمبر من العام الميلادي الماضي على مشروعات الطرق الممتدة على طريق أبها – الطائف، ترأس سموه خلالها أربعة اجتماعات لبحث ومناقشة المشروعات المتأخرة والمتعثرة على الطريق في حدود منطقة عسير، وشارك في الاجتماعات عدد من المشايخ وممثلي مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية والمواطنين والإعلاميين نوقشت خلالها العوائق والتحديات، وإيجاد حلول عاجلة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإزالة التعثر؛ وإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم ومناقشة قضاياهم مع المسؤول بشكلٍ مباشر.

وخلصت الاجتماعات إلى عدد من القرارات المهمة منها: دراسة جميع العقبات من موقع الصلبات إلى مدينة أبها ووضع خطة مع مجلس المنطقة لإيجاد الحلول العاجلة لها.

كما تابع رئيس هيئة تطوير عسير القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة من خلال وقوف سموه منتصف فبراير الماضي على المشروعات ذاتها الممتدة على طريق أبها - الطائف، ومنها عقبة القامة بتنومة، وسبت العلاية، وعقبتي الصلبات والخشبة في محافظة بلقرن، حيث وجه الأمير تركي بن طلال حينها, فرع وزارة النقل بالمنطقة بإعداد تقرير مفصل عن تحويلة عقبة الصلبات ودراسة وضع انجراف التربة منها وما يضمن سلامة مرتادي الطريق، إضافة إلى متابعته الدائمة لآلية تنفيذ مشروعات الطرق الأخرى وهو ما تم خلال الاجتماع الحالي.

حضر الاجتماع؛ نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ومستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول، ووكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل الوزارة لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، ومدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ومن هيئة تطوير عسير شارك الاجتماع نائب رئيس الهيئة الدكتور سعد الغامدي، والدكتور عيسى عسيري.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
10:23 PM

"تركي بن طلال" يتابع مشروعات طرق عسير في اجتماع مع مسؤولي وزارة النقل

ناقش خطة إصلاح "أبها- الطائف" وتقاطعات الملك عبدالله والطرق المؤدية للمدينة الجامعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ ومتابعة سمو ولي عهده الأمين ـ حفظه الله- باستكمال المشروعات الأساسية بمنطقة عسير، واصل الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، متابعة المشروعات الأساسية، حيث عقد سموه اجتماعاً مع عدد من مسؤولي وزارة النقل والجهات ذات العلاقة ناقش خلاله مشروع الطرق المحورية (طريق الساحل، طريق الحجاز - تهامة).

كما استعرض رئيس هيئة تطوير عسير الخطة التطويرية للعقبات الترابية وغير الترابية، فيما أبدى رضاه على ما حققه التعاون المشترك بين هيئة التطوير ووزارة النقل من نجاح كبير في خطة إصلاحات موقع عقبة الصلبات الرابطة بين منطقتي عسير والباحة، وفتح أحد مساراتها بنهاية أغسطس القادم، وتحويل مسيرة نجاحها إلى بحث علمي تشرف عليه كلية الهندسة بجامعة الملك خالد ينشر قريباً، فيما استعرض خلال الاجتماع الطرق المؤدية إلى المدينة الجامعية بالفرعا.

وناقش رئيس هيئة تطوير عسير آلية تنفيذ المشاريع المتعثرة بالمنطقة والجدول الزمني لها، ومنها إصلاح طريق (أبها- الطائف) مشروع تقاطع بلقرن (سبت العلايا)، ومشروع عقبة القامة بمحافظة تنومة، حيث تم طرح المشروعين في منافسة عامة سيتم الإعلان عن إجراءات الترسية وتوقيع عقودها التنفيذية خلال ٤٠ يوماً القادمة والمتوقع الانتهاء من تنفيذه منتصف 2021 كما تم الإعلان عنه، كما ناقش الأمير تركي بن طلال إجراءات إنهاء المعوقات لمشروع "بني عمرو- آل سلمة"، حيث أكد سموه عدم رضا الإمارة والوزارة معاً عن مستوى الإنجاز حيث لم يتجاوز نسبة 4% من الإنجاز منذ اجتماع ديسمبر 2019م.

واطلع الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع على إجراءات إعادة الطرح والترسية لتنفيذ مشروع تقاطعات طريق الملك عبدالله منها مشروع جسر تقاطع طريق الأربعين في أبها، وتقاطع طريق المطار الفرعا مع طريق الملك عبدالله، وتقاطع طريق المدينة العسكرية، حيث تم البدء في أعمال الترسية لاستكمال المشروع المتوقع تنفيذه في مدة لا تتجاوز العشرين شهراً القادمة، واختتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي يجري العمل عليها حالياً لمتابعة تنفيذ كافة المشروعات المتعلقة بطرق المنطقة.

ويأتي اجتماع رئيس هيئة تطوير عسير، مع فريق وزارة النقل امتداداً للمتابعة لمشروعات الطرق في منطقة عسير، حيث وقف سموه ضمن جولاته الميدانية مطلع ديسمبر من العام الميلادي الماضي على مشروعات الطرق الممتدة على طريق أبها – الطائف، ترأس سموه خلالها أربعة اجتماعات لبحث ومناقشة المشروعات المتأخرة والمتعثرة على الطريق في حدود منطقة عسير، وشارك في الاجتماعات عدد من المشايخ وممثلي مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية والمواطنين والإعلاميين نوقشت خلالها العوائق والتحديات، وإيجاد حلول عاجلة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإزالة التعثر؛ وإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم ومناقشة قضاياهم مع المسؤول بشكلٍ مباشر.

وخلصت الاجتماعات إلى عدد من القرارات المهمة منها: دراسة جميع العقبات من موقع الصلبات إلى مدينة أبها ووضع خطة مع مجلس المنطقة لإيجاد الحلول العاجلة لها.

كما تابع رئيس هيئة تطوير عسير القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة من خلال وقوف سموه منتصف فبراير الماضي على المشروعات ذاتها الممتدة على طريق أبها - الطائف، ومنها عقبة القامة بتنومة، وسبت العلاية، وعقبتي الصلبات والخشبة في محافظة بلقرن، حيث وجه الأمير تركي بن طلال حينها, فرع وزارة النقل بالمنطقة بإعداد تقرير مفصل عن تحويلة عقبة الصلبات ودراسة وضع انجراف التربة منها وما يضمن سلامة مرتادي الطريق، إضافة إلى متابعته الدائمة لآلية تنفيذ مشروعات الطرق الأخرى وهو ما تم خلال الاجتماع الحالي.

حضر الاجتماع؛ نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ومستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول، ووكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل الوزارة لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، ومدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ومن هيئة تطوير عسير شارك الاجتماع نائب رئيس الهيئة الدكتور سعد الغامدي، والدكتور عيسى عسيري.

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