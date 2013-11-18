عقد المجلس البلدي بجدة جلسته الرابعة والثمانين برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وبحضور الأعضاء؛ حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات حيالها. وأوضح رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي أنه تمت مناقشة العديد من الأمور ذات الأهمية لدى سكان المحافظة؛ حيث تقررت مخاطبة أمانة محافظة جدة بطلب معالجة المطب الاصطناعي في شارع الخدمة من الناحية الجنوبية الشرقية كوبري تقاطع صاري مع شارع الملك فهد "الستين"، كما تقرر التنسيق مع الأمانة لزيارة موقع تصحيح مخارج حي الربوة مع طريق الأمير ماجد. وأضاف المحمدي أنه تمت مناقشة عدد من الأمور التي تخص حي النخيل وطلبات أهالي الحي؛ فقد تقررت مخاطبة أمانة محافظة جدة والطلب منها استكمال تطوير حي النخيل الشرقي والغربي، وأيضًا الإفادة عن موعد تنفيذ تأهيل الحديقة داخل الحي، وكذلك موعد تأهيل شارع خالد بن يزيد الأوزاعي لأهميته؛ كونه يربط ما بين جنوب وشمال جدة، وكونه الطريق الموازي لطريق الحرمين. وأكد المتابعة مع الأمانة بأهمية صيانة وسفلتة أحياء أبحر والشراع والزمرد واللؤلؤ والصواري والفنار والياقوت. أما فيما يخص شكوى أهالي حي الفضيلة فقد تقرر تكليف لجنة صوت المواطن بالمجلس بزيارة سكان الحي وإعداد تقرير لعرضه على المجلس في الجلسة القادمة. من جهة أخرى كرم المجلس أمين المجلس السابق عيسى بن محمد الصحفي الذي أحيل إلى التقاعد المبكر حسب طلبه؛ حيث أثنى رئيس المجلس والأعضاء على جهوده خلال فترة تسلمه أمانة المجلس وما قدمه من أعمال كانت لها الأثر الطيب.

"بلدي جدة" يخاطب الأمانة لمعالجة المطب الاصطناعي في شارع الخدمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-18 عقد المجلس البلدي بجدة جلسته الرابعة والثمانين برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وبحضور الأعضاء؛ حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات حيالها.



وأوضح رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي أنه تمت مناقشة العديد من الأمور ذات الأهمية لدى سكان المحافظة؛ حيث تقررت مخاطبة أمانة محافظة جدة بطلب معالجة المطب الاصطناعي في شارع الخدمة من الناحية الجنوبية الشرقية كوبري تقاطع صاري مع شارع الملك فهد "الستين"، كما تقرر التنسيق مع الأمانة لزيارة موقع تصحيح مخارج حي الربوة مع طريق الأمير ماجد.



وأضاف المحمدي أنه تمت مناقشة عدد من الأمور التي تخص حي النخيل وطلبات أهالي الحي؛ فقد تقررت مخاطبة أمانة محافظة جدة والطلب منها استكمال تطوير حي النخيل الشرقي والغربي، وأيضًا الإفادة عن موعد تنفيذ تأهيل الحديقة داخل الحي، وكذلك موعد تأهيل شارع خالد بن يزيد الأوزاعي لأهميته؛ كونه يربط ما بين جنوب وشمال جدة، وكونه الطريق الموازي لطريق الحرمين.



وأكد المتابعة مع الأمانة بأهمية صيانة وسفلتة أحياء أبحر والشراع والزمرد واللؤلؤ والصواري والفنار والياقوت. أما فيما يخص شكوى أهالي حي الفضيلة فقد تقرر تكليف لجنة صوت المواطن بالمجلس بزيارة سكان الحي وإعداد تقرير لعرضه على المجلس في الجلسة القادمة.



من جهة أخرى كرم المجلس أمين المجلس السابق عيسى بن محمد الصحفي الذي أحيل إلى التقاعد المبكر حسب طلبه؛ حيث أثنى رئيس المجلس والأعضاء على جهوده خلال فترة تسلمه أمانة المجلس وما قدمه من أعمال كانت لها الأثر الطيب.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443 04:38 PM

"بلدي جدة" يخاطب الأمانة لمعالجة المطب الاصطناعي في شارع الخدمة ناقش العديد من الأمور الهامة لسكان المحافظة بجلسته الرابعة والثمانين





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عقد المجلس البلدي بجدة جلسته الرابعة والثمانين برئاسة عبدالله بن دخيل الله المحمدي، وبحضور الأعضاء؛ حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات حيالها.



وأوضح رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي أنه تمت مناقشة العديد من الأمور ذات الأهمية لدى سكان المحافظة؛ حيث تقررت مخاطبة أمانة محافظة جدة بطلب معالجة المطب الاصطناعي في شارع الخدمة من الناحية الجنوبية الشرقية كوبري تقاطع صاري مع شارع الملك فهد "الستين"، كما تقرر التنسيق مع الأمانة لزيارة موقع تصحيح مخارج حي الربوة مع طريق الأمير ماجد.



وأضاف المحمدي أنه تمت مناقشة عدد من الأمور التي تخص حي النخيل وطلبات أهالي الحي؛ فقد تقررت مخاطبة أمانة محافظة جدة والطلب منها استكمال تطوير حي النخيل الشرقي والغربي، وأيضًا الإفادة عن موعد تنفيذ تأهيل الحديقة داخل الحي، وكذلك موعد تأهيل شارع خالد بن يزيد الأوزاعي لأهميته؛ كونه يربط ما بين جنوب وشمال جدة، وكونه الطريق الموازي لطريق الحرمين.



وأكد المتابعة مع الأمانة بأهمية صيانة وسفلتة أحياء أبحر والشراع والزمرد واللؤلؤ والصواري والفنار والياقوت. أما فيما يخص شكوى أهالي حي الفضيلة فقد تقرر تكليف لجنة صوت المواطن بالمجلس بزيارة سكان الحي وإعداد تقرير لعرضه على المجلس في الجلسة القادمة.



من جهة أخرى كرم المجلس أمين المجلس السابق عيسى بن محمد الصحفي الذي أحيل إلى التقاعد المبكر حسب طلبه؛ حيث أثنى رئيس المجلس والأعضاء على جهوده خلال فترة تسلمه أمانة المجلس وما قدمه من أعمال كانت لها الأثر الطيب.