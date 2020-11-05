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"الخريف": هذا القطاع مرشح ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة بالمملكة

كشف عن توقيع وترسية 4 عقود لمشروعات البرنامج العام للمسح الجيولوجي

نقلت وكالة روسية عن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قوله إن "مناطق في المملكة تزخر بمختلف أنواع الثروات المعدنية، والتي تبلغ قيمتها وفقاً للدراسات حوالي 5 تريليونات ريال (نحو 1.3 تريليون دولار)".

وأضاف الوزير في حوار مع وكالة "سبوتنيك" ينشر اليوم الخميس، أن "قطاع التعدين والصناعات المعدنية مرشح بحلول عام 2030، ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، بل ويصبح هذا القطاع الممكن الأكبر للصناعة السعودية في المستقبل".

وتابع: "تم مؤخراً توقيع وترسية أربعة عقود لمشروعات البرنامج العام للمسح الجيولوجي بالمملكة العربية السعودية، مع عدد من الهيئات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال".

واستطرد: "سنركز خلال السنوات الست المقبلة، على مسح وإنتاج خرائط لحوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربية الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة وذلك بهدف دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة، وبناء قاعدة بيانات شاملة للمعلومات الجيولوجية، تكون مرجعا للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين في الوقت الحاضر وفي المستقبل".

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"الخريف": هذا القطاع مرشح ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة بالمملكة
سبق

نقلت وكالة روسية عن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قوله إن "مناطق في المملكة تزخر بمختلف أنواع الثروات المعدنية، والتي تبلغ قيمتها وفقاً للدراسات حوالي 5 تريليونات ريال (نحو 1.3 تريليون دولار)".

وأضاف الوزير في حوار مع وكالة "سبوتنيك" ينشر اليوم الخميس، أن "قطاع التعدين والصناعات المعدنية مرشح بحلول عام 2030، ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، بل ويصبح هذا القطاع الممكن الأكبر للصناعة السعودية في المستقبل".

وتابع: "تم مؤخراً توقيع وترسية أربعة عقود لمشروعات البرنامج العام للمسح الجيولوجي بالمملكة العربية السعودية، مع عدد من الهيئات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال".

واستطرد: "سنركز خلال السنوات الست المقبلة، على مسح وإنتاج خرائط لحوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربية الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة وذلك بهدف دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة، وبناء قاعدة بيانات شاملة للمعلومات الجيولوجية، تكون مرجعا للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين في الوقت الحاضر وفي المستقبل".

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
11:33 AM

"الخريف": هذا القطاع مرشح ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة بالمملكة

كشف عن توقيع وترسية 4 عقود لمشروعات البرنامج العام للمسح الجيولوجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة روسية عن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قوله إن "مناطق في المملكة تزخر بمختلف أنواع الثروات المعدنية، والتي تبلغ قيمتها وفقاً للدراسات حوالي 5 تريليونات ريال (نحو 1.3 تريليون دولار)".

وأضاف الوزير في حوار مع وكالة "سبوتنيك" ينشر اليوم الخميس، أن "قطاع التعدين والصناعات المعدنية مرشح بحلول عام 2030، ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، بل ويصبح هذا القطاع الممكن الأكبر للصناعة السعودية في المستقبل".

وتابع: "تم مؤخراً توقيع وترسية أربعة عقود لمشروعات البرنامج العام للمسح الجيولوجي بالمملكة العربية السعودية، مع عدد من الهيئات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال".

واستطرد: "سنركز خلال السنوات الست المقبلة، على مسح وإنتاج خرائط لحوالي 600 ألف كيلومتر مربع من منطقة الدرع العربية الغنية بالمعادن، والواقعة في غرب المملكة وذلك بهدف دراسة وتحديد وجود وتوزيع الثروات المعدنية في تلك المنطقة، وبناء قاعدة بيانات شاملة للمعلومات الجيولوجية، تكون مرجعا للمستثمرين وللمشتغلين في قطاع التعدين في الوقت الحاضر وفي المستقبل".

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