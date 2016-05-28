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"المرئي والمسموع": 4.6 ملايين ريال غرامات لعدة منشآت إعلامية وأفراد

بعدما بتت في 113 مخالفة أحيلت إليها منذ بداية الشهر الماضي

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ممثلة بـ"لجنة الالتزام" 113 قراراً بحق عدد من المنشآت الإعلامية المخالفة والأفراد، بمجموع غرامات تقدر بـ4,622,200 ريال.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة بتت في 113 مخالفة أحيلت إليها منذ بداية الشهر الماضي، صدر بحق 109 منها غرامات بقيمة 4,622,200 ريال، فيما لم تنظر بـ 4 مخالفات لعدم الاختصاص.

وأشارت إلى أن القرارات الصادرة تتمثل في 52 قراراً بحق مخالفي استيراد أجهزة الاستقبال الفضائي، و23 قراراً بحق مخالفي الضوابط الخاصة بالألعاب الإلكترونية، و16 قراراً بحق دور سينما، و11 قراراً بحق مخالفات تم رصدها على منصات التواصل الاجتماعي، و5 قرارات بحق شركات إنتاج، وقرار واحد بحق منشأة تسجيلات فنية، وقرار واحد بحق قناة فضائية.

وشددت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على أهمية الالتزام بأنظمتها ولوائحها تفادياً للعقوبات، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية من خلال الرقم الموحد 920004242.

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"المرئي والمسموع": 4.6 ملايين ريال غرامات لعدة منشآت إعلامية وأفراد
سبق

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ممثلة بـ"لجنة الالتزام" 113 قراراً بحق عدد من المنشآت الإعلامية المخالفة والأفراد، بمجموع غرامات تقدر بـ4,622,200 ريال.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة بتت في 113 مخالفة أحيلت إليها منذ بداية الشهر الماضي، صدر بحق 109 منها غرامات بقيمة 4,622,200 ريال، فيما لم تنظر بـ 4 مخالفات لعدم الاختصاص.

وأشارت إلى أن القرارات الصادرة تتمثل في 52 قراراً بحق مخالفي استيراد أجهزة الاستقبال الفضائي، و23 قراراً بحق مخالفي الضوابط الخاصة بالألعاب الإلكترونية، و16 قراراً بحق دور سينما، و11 قراراً بحق مخالفات تم رصدها على منصات التواصل الاجتماعي، و5 قرارات بحق شركات إنتاج، وقرار واحد بحق منشأة تسجيلات فنية، وقرار واحد بحق قناة فضائية.

وشددت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على أهمية الالتزام بأنظمتها ولوائحها تفادياً للعقوبات، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية من خلال الرقم الموحد 920004242.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
05:47 PM

"المرئي والمسموع": 4.6 ملايين ريال غرامات لعدة منشآت إعلامية وأفراد

بعدما بتت في 113 مخالفة أحيلت إليها منذ بداية الشهر الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ممثلة بـ"لجنة الالتزام" 113 قراراً بحق عدد من المنشآت الإعلامية المخالفة والأفراد، بمجموع غرامات تقدر بـ4,622,200 ريال.

وأوضحت الهيئة أن اللجنة بتت في 113 مخالفة أحيلت إليها منذ بداية الشهر الماضي، صدر بحق 109 منها غرامات بقيمة 4,622,200 ريال، فيما لم تنظر بـ 4 مخالفات لعدم الاختصاص.

وأشارت إلى أن القرارات الصادرة تتمثل في 52 قراراً بحق مخالفي استيراد أجهزة الاستقبال الفضائي، و23 قراراً بحق مخالفي الضوابط الخاصة بالألعاب الإلكترونية، و16 قراراً بحق دور سينما، و11 قراراً بحق مخالفات تم رصدها على منصات التواصل الاجتماعي، و5 قرارات بحق شركات إنتاج، وقرار واحد بحق منشأة تسجيلات فنية، وقرار واحد بحق قناة فضائية.

وشددت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على أهمية الالتزام بأنظمتها ولوائحها تفادياً للعقوبات، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات إعلامية من خلال الرقم الموحد 920004242.

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