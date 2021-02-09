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فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له

وفق الإجراءات والتدابير الوقائية للجائحة مع لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في تفعيل تطبيق توكلنا في دخول الهيئات والمراكز التابعة له على منسوبيه ومراجعيه وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا مع لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

ويأتي ذلك عملاً بتوجيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند؛ بعدم دخول مقرات العمل إلا باستخدام تطبيق توكلنا للحد من انتشار فيروس كورونا وتماشياً مع تحذيرات وزارة الصحة والتي تدعو إلى أخذ الاحتياطات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

من جهة أخرى، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في ذلك. ونشر الوعي بين المجتمع عن طريق تكثيف الدوريات الميدانية واللوحات الإرشادية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتأتي هذه التدابير وفق تعليمات وزارة الصحة وإجراءات وزارة الموارد البشرية بمتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له
سبق

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في تفعيل تطبيق توكلنا في دخول الهيئات والمراكز التابعة له على منسوبيه ومراجعيه وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا مع لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

ويأتي ذلك عملاً بتوجيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند؛ بعدم دخول مقرات العمل إلا باستخدام تطبيق توكلنا للحد من انتشار فيروس كورونا وتماشياً مع تحذيرات وزارة الصحة والتي تدعو إلى أخذ الاحتياطات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

من جهة أخرى، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في ذلك. ونشر الوعي بين المجتمع عن طريق تكثيف الدوريات الميدانية واللوحات الإرشادية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتأتي هذه التدابير وفق تعليمات وزارة الصحة وإجراءات وزارة الموارد البشرية بمتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
12:31 AM

فرع هيئة منطقة مكة يفعّل تطبيق "توكلنا" في دخول المقرات والمراكز التابعة له

وفق الإجراءات والتدابير الوقائية للجائحة مع لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة في تفعيل تطبيق توكلنا في دخول الهيئات والمراكز التابعة له على منسوبيه ومراجعيه وفق الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة كورونا مع لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

ويأتي ذلك عملاً بتوجيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله السند؛ بعدم دخول مقرات العمل إلا باستخدام تطبيق توكلنا للحد من انتشار فيروس كورونا وتماشياً مع تحذيرات وزارة الصحة والتي تدعو إلى أخذ الاحتياطات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

من جهة أخرى، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في ذلك. ونشر الوعي بين المجتمع عن طريق تكثيف الدوريات الميدانية واللوحات الإرشادية بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتأتي هذه التدابير وفق تعليمات وزارة الصحة وإجراءات وزارة الموارد البشرية بمتابعة الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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