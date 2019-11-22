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"الابتدائية الـ13" للبنات تنفِّذ برنامج "السيكو دراما" لمسؤولات التعليم بالرياض

تعتمد فكرته على العلاج بالتمثيل لمساعدة الطفل في تفريغ مشاعره وانفعالاته

أقامت الابتدائية الـ13 للبنات بالرياض برنامجًا حول "السيكو دراما" والمسرح التربوي. وهو مجال تطبيقي من مجالات علم النفس التربوي الذي يجمع بين الدراما كفن، وعلم النفس كعلم، وإحدى الاستراتيجيات المهمة في تعديل السلوك.

وتفصيلاً، تقوم فكرة البرنامج على العلاج بالتمثيل لمساعدة الطفل في تفريغ مشاعره وانفعالاته من خلال أداء أدوار تمثيلية، لها علاقة بالمواقف التي يعيشها حاليًا أو عايشها في الماضي، أو التي متوقع أن يعايشها في المستقبل.

وحضرت البرنامج العملي قائدة المدرسة نورة بنت جمعة، وعددٌ من مسؤولات التعليم والمرشدات ورائدات النشاط في المدارس. وجسدت مجموعة من الطالبات فقرة تمثيلية لبعض المشاهد والأدوار التربوية لمحاكاة الورشة التدريبية وانعكاسها على الميدان.

وقدمت الأخصائية هدى بنت صالح الزايد الاستراتيجيات الفاعلة لتعديل السلوك، التي تُكسب الطالبة المناعة النفسية من خلال تمثيل العديد من الأدوار وتبادلها؛ وهو ما يدعم الثقة بالنفس، ويفجِّر الطاقات والإمكانيات بأسلوب تربوي هادف ومعالِج بالوقت نفسه.

وركزت "الزايد" على أهمية مسرح العرائس الذي أسفر تطبيقه طوال 16 عامًا، وهي إحدى خبراتها، عن غرس القيم، وعلاج بعض الظواهر، بدءًا من كتابة النص، ثم تمثيله.. مثمنة إدراج المسرح في المناهج الدراسية، وهو جزء لا يتجزأ من ارتباطه بالنشاط.

وفي هذا الصدد ثمَّنت رائدة النشاط سامية السليمان أهمية مثل هذه البرامج في تعديل السلوك بطريقة درامية وتربوية، مشيرة إلى أن هذا التوجُّه يعد دافعًا قويًّا لإبراز مواهب الطالبات وتدعيمها.

ورأت المشرفة التربوية قمرا المفرجي، الراعية لهذه الورشة، أن "السيكو دراما" بأساليبه المتنوعة والمسرح الإرشادي يسهم في التنفيس، ويفجِّر الطاقات الكامنة لدى الطالبة، ويعزز الدافعية للتعلم، ويسهم في خفض وتعديل بعض السلوكيات والظواهر غير المرغوبة بعيدًا عن التلقين والتوجيه الشفهي. مقدمة شكرها للمشرفة دليل العتيبي، ورئيسة وحدة الإرشاد شيخة الفواز، وتقديرها للدور الريادي لمديرة إدارة التوجيه والإرشاد للبنات الدكتورة سحر عطية، على تفعيل مثل هذه البرامج الفاعلة بمبادرة منها، والعمل على تعميمها بجميع المدارس.

السيكو دراما تعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الابتدائية الـ13" للبنات تنفِّذ برنامج "السيكو دراما" لمسؤولات التعليم بالرياض
سبق

أقامت الابتدائية الـ13 للبنات بالرياض برنامجًا حول "السيكو دراما" والمسرح التربوي. وهو مجال تطبيقي من مجالات علم النفس التربوي الذي يجمع بين الدراما كفن، وعلم النفس كعلم، وإحدى الاستراتيجيات المهمة في تعديل السلوك.

وتفصيلاً، تقوم فكرة البرنامج على العلاج بالتمثيل لمساعدة الطفل في تفريغ مشاعره وانفعالاته من خلال أداء أدوار تمثيلية، لها علاقة بالمواقف التي يعيشها حاليًا أو عايشها في الماضي، أو التي متوقع أن يعايشها في المستقبل.

وحضرت البرنامج العملي قائدة المدرسة نورة بنت جمعة، وعددٌ من مسؤولات التعليم والمرشدات ورائدات النشاط في المدارس. وجسدت مجموعة من الطالبات فقرة تمثيلية لبعض المشاهد والأدوار التربوية لمحاكاة الورشة التدريبية وانعكاسها على الميدان.

وقدمت الأخصائية هدى بنت صالح الزايد الاستراتيجيات الفاعلة لتعديل السلوك، التي تُكسب الطالبة المناعة النفسية من خلال تمثيل العديد من الأدوار وتبادلها؛ وهو ما يدعم الثقة بالنفس، ويفجِّر الطاقات والإمكانيات بأسلوب تربوي هادف ومعالِج بالوقت نفسه.

وركزت "الزايد" على أهمية مسرح العرائس الذي أسفر تطبيقه طوال 16 عامًا، وهي إحدى خبراتها، عن غرس القيم، وعلاج بعض الظواهر، بدءًا من كتابة النص، ثم تمثيله.. مثمنة إدراج المسرح في المناهج الدراسية، وهو جزء لا يتجزأ من ارتباطه بالنشاط.

وفي هذا الصدد ثمَّنت رائدة النشاط سامية السليمان أهمية مثل هذه البرامج في تعديل السلوك بطريقة درامية وتربوية، مشيرة إلى أن هذا التوجُّه يعد دافعًا قويًّا لإبراز مواهب الطالبات وتدعيمها.

ورأت المشرفة التربوية قمرا المفرجي، الراعية لهذه الورشة، أن "السيكو دراما" بأساليبه المتنوعة والمسرح الإرشادي يسهم في التنفيس، ويفجِّر الطاقات الكامنة لدى الطالبة، ويعزز الدافعية للتعلم، ويسهم في خفض وتعديل بعض السلوكيات والظواهر غير المرغوبة بعيدًا عن التلقين والتوجيه الشفهي. مقدمة شكرها للمشرفة دليل العتيبي، ورئيسة وحدة الإرشاد شيخة الفواز، وتقديرها للدور الريادي لمديرة إدارة التوجيه والإرشاد للبنات الدكتورة سحر عطية، على تفعيل مثل هذه البرامج الفاعلة بمبادرة منها، والعمل على تعميمها بجميع المدارس.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
10:24 PM

"الابتدائية الـ13" للبنات تنفِّذ برنامج "السيكو دراما" لمسؤولات التعليم بالرياض

تعتمد فكرته على العلاج بالتمثيل لمساعدة الطفل في تفريغ مشاعره وانفعالاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت الابتدائية الـ13 للبنات بالرياض برنامجًا حول "السيكو دراما" والمسرح التربوي. وهو مجال تطبيقي من مجالات علم النفس التربوي الذي يجمع بين الدراما كفن، وعلم النفس كعلم، وإحدى الاستراتيجيات المهمة في تعديل السلوك.

وتفصيلاً، تقوم فكرة البرنامج على العلاج بالتمثيل لمساعدة الطفل في تفريغ مشاعره وانفعالاته من خلال أداء أدوار تمثيلية، لها علاقة بالمواقف التي يعيشها حاليًا أو عايشها في الماضي، أو التي متوقع أن يعايشها في المستقبل.

وحضرت البرنامج العملي قائدة المدرسة نورة بنت جمعة، وعددٌ من مسؤولات التعليم والمرشدات ورائدات النشاط في المدارس. وجسدت مجموعة من الطالبات فقرة تمثيلية لبعض المشاهد والأدوار التربوية لمحاكاة الورشة التدريبية وانعكاسها على الميدان.

وقدمت الأخصائية هدى بنت صالح الزايد الاستراتيجيات الفاعلة لتعديل السلوك، التي تُكسب الطالبة المناعة النفسية من خلال تمثيل العديد من الأدوار وتبادلها؛ وهو ما يدعم الثقة بالنفس، ويفجِّر الطاقات والإمكانيات بأسلوب تربوي هادف ومعالِج بالوقت نفسه.

وركزت "الزايد" على أهمية مسرح العرائس الذي أسفر تطبيقه طوال 16 عامًا، وهي إحدى خبراتها، عن غرس القيم، وعلاج بعض الظواهر، بدءًا من كتابة النص، ثم تمثيله.. مثمنة إدراج المسرح في المناهج الدراسية، وهو جزء لا يتجزأ من ارتباطه بالنشاط.

وفي هذا الصدد ثمَّنت رائدة النشاط سامية السليمان أهمية مثل هذه البرامج في تعديل السلوك بطريقة درامية وتربوية، مشيرة إلى أن هذا التوجُّه يعد دافعًا قويًّا لإبراز مواهب الطالبات وتدعيمها.

ورأت المشرفة التربوية قمرا المفرجي، الراعية لهذه الورشة، أن "السيكو دراما" بأساليبه المتنوعة والمسرح الإرشادي يسهم في التنفيس، ويفجِّر الطاقات الكامنة لدى الطالبة، ويعزز الدافعية للتعلم، ويسهم في خفض وتعديل بعض السلوكيات والظواهر غير المرغوبة بعيدًا عن التلقين والتوجيه الشفهي. مقدمة شكرها للمشرفة دليل العتيبي، ورئيسة وحدة الإرشاد شيخة الفواز، وتقديرها للدور الريادي لمديرة إدارة التوجيه والإرشاد للبنات الدكتورة سحر عطية، على تفعيل مثل هذه البرامج الفاعلة بمبادرة منها، والعمل على تعميمها بجميع المدارس.

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