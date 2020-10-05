النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 379 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 570 خلال الـ24 ساعة الماضية

إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

"الصحة": ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 475674

سجلت إيران ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3902 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما توفي 235 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 475674، وحصد مرض "كوفيد-19" حتى الآن أرواح 27192 شخصا.

ووفق روسيا اليوم قالت الوزارة إن 4167 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.


وأعلنت الوزارة أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا
سبق

سجلت إيران ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3902 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما توفي 235 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 475674، وحصد مرض "كوفيد-19" حتى الآن أرواح 27192 شخصا.

ووفق روسيا اليوم قالت الوزارة إن 4167 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.


وأعلنت الوزارة أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
03:03 PM

إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

"الصحة": ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 475674

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
602

سجلت إيران ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 3902 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما توفي 235 شخصا جراء إصابتهم بالفيروس.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء إلى 475674، وحصد مرض "كوفيد-19" حتى الآن أرواح 27192 شخصا.

ووفق روسيا اليوم قالت الوزارة إن 4167 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.


وأعلنت الوزارة أن 30 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,634
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,291
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,472
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,121

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة