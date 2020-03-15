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الشرقية.. إغلاق الأسواق الشعبية وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية

في المجمّعات التجارية للحدّ من انتشار فيروس كورونا

أوضح المتحدّث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة وجّهت بإغلاق جميع الأسواق الشعبية، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من انتشاره، إضافة إلى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات بناءً على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشدّدت الأمانة على جميع صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بتطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتضمّن التالي: إلزام جميع العاملين والعاملات بارتداء الكمامات الطبية والقفازات، وتنظيف الطاولات والكراسي بالمعقّمات بعد كل استخدام، وتنظيف الأرضيات والأسطح بشكل مستمر، وتوفير مواد تعقيم للزبائن.

فيما تم إلزام كافة مراكز التسوق بضرورة توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات عند مداخل مراكز التسوق وبالقرب من عربات التسوق، وتعقيمها بصفة مستمرة، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية وتعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا والحرص على سلامة المتسوقين في هذه المراكز، كما ألزمت الأمانة مطاعم الوجبات السريعة بتقديم الوجبات فقط للزبائن عن طريق الطلبات الخارجية دون الحاجة للجلوس بداخلها، وتم إلزام عربات الأطعمة المتنقلة "تراك فود" بتقديم الطلبات الخارجية وإلغاء جلسات الزبائن المجاورة للعربات.

وأوضحت أمانة الشرقية أنها شكلت فرقًا مختصة من جميع الإدارات المعنيّة في الأمانة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات، ومتابعة تنفيذها والرفع بالتقارير اليومية، لافتًا إلى أن الأمانة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة وجميع الجهات المختصة في المنطقة لتطبيق أقصى درجات التدابير الخاصة؛ للحد من انتشار فيروس “كورونا”، مشددًا على أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات التابعة لها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. إغلاق الأسواق الشعبية وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية
سبق

أوضح المتحدّث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة وجّهت بإغلاق جميع الأسواق الشعبية، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من انتشاره، إضافة إلى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات بناءً على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشدّدت الأمانة على جميع صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بتطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتضمّن التالي: إلزام جميع العاملين والعاملات بارتداء الكمامات الطبية والقفازات، وتنظيف الطاولات والكراسي بالمعقّمات بعد كل استخدام، وتنظيف الأرضيات والأسطح بشكل مستمر، وتوفير مواد تعقيم للزبائن.

فيما تم إلزام كافة مراكز التسوق بضرورة توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات عند مداخل مراكز التسوق وبالقرب من عربات التسوق، وتعقيمها بصفة مستمرة، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية وتعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا والحرص على سلامة المتسوقين في هذه المراكز، كما ألزمت الأمانة مطاعم الوجبات السريعة بتقديم الوجبات فقط للزبائن عن طريق الطلبات الخارجية دون الحاجة للجلوس بداخلها، وتم إلزام عربات الأطعمة المتنقلة "تراك فود" بتقديم الطلبات الخارجية وإلغاء جلسات الزبائن المجاورة للعربات.

وأوضحت أمانة الشرقية أنها شكلت فرقًا مختصة من جميع الإدارات المعنيّة في الأمانة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات، ومتابعة تنفيذها والرفع بالتقارير اليومية، لافتًا إلى أن الأمانة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة وجميع الجهات المختصة في المنطقة لتطبيق أقصى درجات التدابير الخاصة؛ للحد من انتشار فيروس “كورونا”، مشددًا على أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات التابعة لها.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
06:54 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
07:27 PM

الشرقية.. إغلاق الأسواق الشعبية وأماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية

في المجمّعات التجارية للحدّ من انتشار فيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أوضح المتحدّث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة وجّهت بإغلاق جميع الأسواق الشعبية، وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من انتشاره، إضافة إلى إغلاق أماكن الألعاب والأنشطة الترفيهية في المجمّعات التجارية، وتعقيم وتهوية أماكن تقديم الأطعمة والمشروبات بناءً على قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وشدّدت الأمانة على جميع صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بتطبيق سلسلة من الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتضمّن التالي: إلزام جميع العاملين والعاملات بارتداء الكمامات الطبية والقفازات، وتنظيف الطاولات والكراسي بالمعقّمات بعد كل استخدام، وتنظيف الأرضيات والأسطح بشكل مستمر، وتوفير مواد تعقيم للزبائن.

فيما تم إلزام كافة مراكز التسوق بضرورة توفير الكمامات الطبية والقفازات والمعقمات عند مداخل مراكز التسوق وبالقرب من عربات التسوق، وتعقيمها بصفة مستمرة، والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية وتعزيز الصحة العامة والوقاية من فيروس كورونا والحرص على سلامة المتسوقين في هذه المراكز، كما ألزمت الأمانة مطاعم الوجبات السريعة بتقديم الوجبات فقط للزبائن عن طريق الطلبات الخارجية دون الحاجة للجلوس بداخلها، وتم إلزام عربات الأطعمة المتنقلة "تراك فود" بتقديم الطلبات الخارجية وإلغاء جلسات الزبائن المجاورة للعربات.

وأوضحت أمانة الشرقية أنها شكلت فرقًا مختصة من جميع الإدارات المعنيّة في الأمانة للتأكد من تنفيذ هذه التدابير والإجراءات، ومتابعة تنفيذها والرفع بالتقارير اليومية، لافتًا إلى أن الأمانة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة وجميع الجهات المختصة في المنطقة لتطبيق أقصى درجات التدابير الخاصة؛ للحد من انتشار فيروس “كورونا”، مشددًا على أن الصحة العامة للمواطن والمقيم تمثل أولوية قصوى في أعمال الأمانة وجميع البلديات التابعة لها.

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