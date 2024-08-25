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"الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء بالقوات البحرية

تقلّد عبدالرحمن أحمد علي الزهراني، رتبته الجديدة رئيس رقباء في القوات البحرية.

وأعرب "الزهراني" عن سعادته بالترقية؛ داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن به، وأن تكون الترقية حافزًا نحو المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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"الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء بالقوات البحرية
سبق

تقلّد عبدالرحمن أحمد علي الزهراني، رتبته الجديدة رئيس رقباء في القوات البحرية.

وأعرب "الزهراني" عن سعادته بالترقية؛ داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن به، وأن تكون الترقية حافزًا نحو المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
11:48 AM

"الزهراني" إلى رتبة رئيس رقباء بالقوات البحرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تقلّد عبدالرحمن أحمد علي الزهراني، رتبته الجديدة رئيس رقباء في القوات البحرية.

وأعرب "الزهراني" عن سعادته بالترقية؛ داعيًا الله أن يكون عند حسن الظن به، وأن تكون الترقية حافزًا نحو المزيد من العطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

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53.8 مليار

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