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برعاية "سبق".. "لقاء الخميس" يستضيف "أمل فطاني" الملحق الثقافي بسفارة المملكة بلندن

للحديث عن محطات من حياتها الدراسية والعملية وتجربتها في السلك الدبلوماسي

يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، وبشكل استثنائي الأحد المقبل، في عاصمة الضباب لندن٬ الأستاذة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة.

وخلال اللقاء ستتحدث "فطاني" عن محطات من حياتها الدراسية والعملية، كما تروي تجربتها في السلك الدبلوماسي، وسينطلق اللقاء الساعة 12 ظهرًا.

يشار أن لقاء الخميس يستضيف أصحاب قصص النجاح الملهمة، برعاية مؤسسة العنود الخيرية "مركز وارف"، وبرعاية إعلامية من "سبق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية "سبق".. "لقاء الخميس" يستضيف "أمل فطاني" الملحق الثقافي بسفارة المملكة بلندن
سبق

يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، وبشكل استثنائي الأحد المقبل، في عاصمة الضباب لندن٬ الأستاذة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة.

وخلال اللقاء ستتحدث "فطاني" عن محطات من حياتها الدراسية والعملية، كما تروي تجربتها في السلك الدبلوماسي، وسينطلق اللقاء الساعة 12 ظهرًا.

يشار أن لقاء الخميس يستضيف أصحاب قصص النجاح الملهمة، برعاية مؤسسة العنود الخيرية "مركز وارف"، وبرعاية إعلامية من "سبق".

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
11:42 AM

برعاية "سبق".. "لقاء الخميس" يستضيف "أمل فطاني" الملحق الثقافي بسفارة المملكة بلندن

للحديث عن محطات من حياتها الدراسية والعملية وتجربتها في السلك الدبلوماسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، وبشكل استثنائي الأحد المقبل، في عاصمة الضباب لندن٬ الأستاذة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة.

وخلال اللقاء ستتحدث "فطاني" عن محطات من حياتها الدراسية والعملية، كما تروي تجربتها في السلك الدبلوماسي، وسينطلق اللقاء الساعة 12 ظهرًا.

يشار أن لقاء الخميس يستضيف أصحاب قصص النجاح الملهمة، برعاية مؤسسة العنود الخيرية "مركز وارف"، وبرعاية إعلامية من "سبق".

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,784
201,250 سيارة ..

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