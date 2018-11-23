برعاية "سبق".. "لقاء الخميس" يستضيف "أمل فطاني" الملحق الثقافي بسفارة المملكة بلندن

للحديث عن محطات من حياتها الدراسية والعملية وتجربتها في السلك الدبلوماسي

يستضيف "لقاء الخميس" للناجحين، وبشكل استثنائي الأحد المقبل، في عاصمة الضباب لندن٬ الأستاذة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني، الملحق الثقافي في سفارة المملكة العربية السعودية بالمملكة المتحدة.

وخلال اللقاء ستتحدث "فطاني" عن محطات من حياتها الدراسية والعملية، كما تروي تجربتها في السلك الدبلوماسي، وسينطلق اللقاء الساعة 12 ظهرًا.

يشار أن لقاء الخميس يستضيف أصحاب قصص النجاح الملهمة، برعاية مؤسسة العنود الخيرية "مركز وارف"، وبرعاية إعلامية من "سبق".