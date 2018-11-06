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أهالي ربوع العين بـ"أضم".. يناشدون بفتح الطرق المتضررة بالأمطار

طالَبَ أهالي مركز "ربوع العين" التابع لمحافظة "أضم"، بلدية المحافظة ووزارة النقل، بضرورة فتح الطرق التي تأثرت عقب هطول الأمطار مؤخراً.

وأوضح السكان أن معاناتهم تتمثل في: (وادي عولاء، ووادي رصنة، ووادي السدر، ووادي صرنان)؛ مشيرين إلى أن الطريق الرئيسي بمركز "ربوع العين" توجد به أربعة مزلقانات تعبرها سيول الأودية الأربعة وتصب جميعها في وادي العرج.

وأكد المتضررون أن هذه الأودية تمنع وصول الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات إلى مدارسهم، كما تعيق تحركات الموظفين والأهالي.

وطالَبَ الأهالي إدارة الطرق والنقل، وكذلك بلدية محافظة أضم، بصيانة الطرق المتضررة على وجه السرعة، وإنشاء جسور بديلة لهذه المزلقانات التي تحتجز المواطنين خلفها لعدة ساعات، وبينهم المرضى.

وكانت الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت يوم السبت الماضي على "ربوع العين"، قد تسببت في قطع الطرق الإسفلتية وجرف بعض العبارات الصندوقية في الطريق الرئيسي الرابط بين محافظة "أضم" ومركز "ربوع العين".

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أهالي ربوع العين بـ"أضم".. يناشدون بفتح الطرق المتضررة بالأمطار
سبق

طالَبَ أهالي مركز "ربوع العين" التابع لمحافظة "أضم"، بلدية المحافظة ووزارة النقل، بضرورة فتح الطرق التي تأثرت عقب هطول الأمطار مؤخراً.

وأوضح السكان أن معاناتهم تتمثل في: (وادي عولاء، ووادي رصنة، ووادي السدر، ووادي صرنان)؛ مشيرين إلى أن الطريق الرئيسي بمركز "ربوع العين" توجد به أربعة مزلقانات تعبرها سيول الأودية الأربعة وتصب جميعها في وادي العرج.

وأكد المتضررون أن هذه الأودية تمنع وصول الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات إلى مدارسهم، كما تعيق تحركات الموظفين والأهالي.

وطالَبَ الأهالي إدارة الطرق والنقل، وكذلك بلدية محافظة أضم، بصيانة الطرق المتضررة على وجه السرعة، وإنشاء جسور بديلة لهذه المزلقانات التي تحتجز المواطنين خلفها لعدة ساعات، وبينهم المرضى.

وكانت الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت يوم السبت الماضي على "ربوع العين"، قد تسببت في قطع الطرق الإسفلتية وجرف بعض العبارات الصندوقية في الطريق الرئيسي الرابط بين محافظة "أضم" ومركز "ربوع العين".

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
01:26 PM

أهالي ربوع العين بـ"أضم".. يناشدون بفتح الطرق المتضررة بالأمطار

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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طالَبَ أهالي مركز "ربوع العين" التابع لمحافظة "أضم"، بلدية المحافظة ووزارة النقل، بضرورة فتح الطرق التي تأثرت عقب هطول الأمطار مؤخراً.

وأوضح السكان أن معاناتهم تتمثل في: (وادي عولاء، ووادي رصنة، ووادي السدر، ووادي صرنان)؛ مشيرين إلى أن الطريق الرئيسي بمركز "ربوع العين" توجد به أربعة مزلقانات تعبرها سيول الأودية الأربعة وتصب جميعها في وادي العرج.

وأكد المتضررون أن هذه الأودية تمنع وصول الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات إلى مدارسهم، كما تعيق تحركات الموظفين والأهالي.

وطالَبَ الأهالي إدارة الطرق والنقل، وكذلك بلدية محافظة أضم، بصيانة الطرق المتضررة على وجه السرعة، وإنشاء جسور بديلة لهذه المزلقانات التي تحتجز المواطنين خلفها لعدة ساعات، وبينهم المرضى.

وكانت الأمطار الغزيرة والسيول التي هطلت يوم السبت الماضي على "ربوع العين"، قد تسببت في قطع الطرق الإسفلتية وجرف بعض العبارات الصندوقية في الطريق الرئيسي الرابط بين محافظة "أضم" ومركز "ربوع العين".

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