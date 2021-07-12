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نقلة نوعية في تطوير متنزه "فهد بن سلطان" بتبوك.. ممشى صحي من الحصى والرمل الناعم

مرافق عامة لجميع الفئات.. ومساحات خضراء ومصلى للمتنزهين

قامت أمانة تبوك بتطوير منتزه الأمير فهد بن سلطان، لخدمة المتنزهين بتخصيص ممشى صحي وتجهيز مواقع ترفيهية ورياضية للأطفال وإضافة كراسي وحاويات حديثة، ودورات مياه مجهزة لكافة الفئات المجتمعية، ضمن أولويات الأمانة لأنسنة المدن وجودة الحياة.

واشتملت عمليات التطوير بالمتنزه الممشى الصحي الذي أقيم بمسار طوله 1600 متر، 300 متر من الحصى الخاص بالمساج و300 متر من الرمل الناعم، و1000 متر من الإنترلوك.

كما تم تخصيص مضمار للدراجات الهوائية بطول 630 متراً، وكذلك مضمار للسكوتر ودراجات الأطفال بطول 560 متراً، ومصلى للمتنزهين.



وخصصت الأمانة 18 ألف متر مربع للمسطحات الخضراء، حيث زرعت فيها 1000 شجرة جاكرندا.

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نقلة نوعية في تطوير متنزه "فهد بن سلطان" بتبوك.. ممشى صحي من الحصى والرمل الناعم
سبق

قامت أمانة تبوك بتطوير منتزه الأمير فهد بن سلطان، لخدمة المتنزهين بتخصيص ممشى صحي وتجهيز مواقع ترفيهية ورياضية للأطفال وإضافة كراسي وحاويات حديثة، ودورات مياه مجهزة لكافة الفئات المجتمعية، ضمن أولويات الأمانة لأنسنة المدن وجودة الحياة.

واشتملت عمليات التطوير بالمتنزه الممشى الصحي الذي أقيم بمسار طوله 1600 متر، 300 متر من الحصى الخاص بالمساج و300 متر من الرمل الناعم، و1000 متر من الإنترلوك.

كما تم تخصيص مضمار للدراجات الهوائية بطول 630 متراً، وكذلك مضمار للسكوتر ودراجات الأطفال بطول 560 متراً، ومصلى للمتنزهين.



وخصصت الأمانة 18 ألف متر مربع للمسطحات الخضراء، حيث زرعت فيها 1000 شجرة جاكرندا.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
10:58 PM

نقلة نوعية في تطوير متنزه "فهد بن سلطان" بتبوك.. ممشى صحي من الحصى والرمل الناعم

مرافق عامة لجميع الفئات.. ومساحات خضراء ومصلى للمتنزهين

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بدر الجبل - تبوك
2
1,376

قامت أمانة تبوك بتطوير منتزه الأمير فهد بن سلطان، لخدمة المتنزهين بتخصيص ممشى صحي وتجهيز مواقع ترفيهية ورياضية للأطفال وإضافة كراسي وحاويات حديثة، ودورات مياه مجهزة لكافة الفئات المجتمعية، ضمن أولويات الأمانة لأنسنة المدن وجودة الحياة.

واشتملت عمليات التطوير بالمتنزه الممشى الصحي الذي أقيم بمسار طوله 1600 متر، 300 متر من الحصى الخاص بالمساج و300 متر من الرمل الناعم، و1000 متر من الإنترلوك.

كما تم تخصيص مضمار للدراجات الهوائية بطول 630 متراً، وكذلك مضمار للسكوتر ودراجات الأطفال بطول 560 متراً، ومصلى للمتنزهين.



وخصصت الأمانة 18 ألف متر مربع للمسطحات الخضراء، حيث زرعت فيها 1000 شجرة جاكرندا.

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