بعد لطف القدر بها، شيء واحد فعلته هذه المرأة الروسية، جعلها تعلق من ساقها في نافذة الطابق الرابع، ولا تسقط أرضًا على رأسها المتجه مباشرة إلى الأرض، حتى وصل فريق الإنقاذ. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه الواقعة في بلدة يتكل، بمنطقة أوبلاست تشيليابنسك غربي روسيا، حين كانت هذه المرأة التي تبلغ حوالي الستين من عمرها، تقوم بتنظيف نافذة شقتها بالطابق الرابع، في أحد المباني السكنية، ويبدو أنها فقدت توازنها فسقطت من النافذة. وتضيف الصحيفة نقلاً عن أحد عمال الإطفاء الذين قاموا بإنقاذ المرأة: أن المرأة وفي لحظة سقوطها أمسكت بأحد ضلفتي الشباك، فسحبتها تمامًا حتى أغلقت الضلفتين على كاحلها، ولهذا ظلت المرأة معلقة من ساقها، ورأسها متجه إلى أسفل. وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الطوارئ المحلية: أن مديرة مدرسة مجاورة شاهدت المرأة معلقة، فاتصلت بالطوارئ وتم استدعاء رجال الإطفاء. ويظهر الفيديو كيف استخدم رجال الإطفاء سلمًا عاليًا، وصعد عليه أحدهم، بينما صعدت مجموعة أخرى إلى شقة المرأة. ويقول المتحدث باسم وزارة الطوارئ: إن المرأة ظلت معلقة لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل وصول رجال الإنقاذ، وكانت واعية، لكنها مصابة بصدمة شديدة، فلم تستطع تذكر رقم شقتها حين سألها عامل الإطفاء فوق السلم، ولهذا ظل هذا العامل يحاول طمأنتها بأنها ستكون بخير، فيما أمسكت مجموعة ثالثة بملاءة كبيرة تحسبًا لسقوطها. وأخيرًا تمكن رجال الإنقاذ من دخول شقتها، وأمسكوا بكاحلها وساقها أولاً، ثم بدأوا يفتحون النافذة ببطء وحذر، حتى تمكن بعضهم في رفعها من يديها، وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى فورًا.

فيديو المرأة المعلقة من ساقها.. شيء واحد فعلته وأنقذ حياتها أيمن حسن سبق 2019-07-16 بعد لطف القدر بها، شيء واحد فعلته هذه المرأة الروسية، جعلها تعلق من ساقها في نافذة الطابق الرابع، ولا تسقط أرضًا على رأسها المتجه مباشرة إلى الأرض، حتى وصل فريق الإنقاذ.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه الواقعة في بلدة يتكل، بمنطقة أوبلاست تشيليابنسك غربي روسيا، حين كانت هذه المرأة التي تبلغ حوالي الستين من عمرها، تقوم بتنظيف نافذة شقتها بالطابق الرابع، في أحد المباني السكنية، ويبدو أنها فقدت توازنها فسقطت من النافذة.



وتضيف الصحيفة نقلاً عن أحد عمال الإطفاء الذين قاموا بإنقاذ المرأة: أن المرأة وفي لحظة سقوطها أمسكت بأحد ضلفتي الشباك، فسحبتها تمامًا حتى أغلقت الضلفتين على كاحلها، ولهذا ظلت المرأة معلقة من ساقها، ورأسها متجه إلى أسفل.



وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الطوارئ المحلية: أن مديرة مدرسة مجاورة شاهدت المرأة معلقة، فاتصلت بالطوارئ وتم استدعاء رجال الإطفاء.



ويظهر الفيديو كيف استخدم رجال الإطفاء سلمًا عاليًا، وصعد عليه أحدهم، بينما صعدت مجموعة أخرى إلى شقة المرأة.



ويقول المتحدث باسم وزارة الطوارئ: إن المرأة ظلت معلقة لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل وصول رجال الإنقاذ، وكانت واعية، لكنها مصابة بصدمة شديدة، فلم تستطع تذكر رقم شقتها حين سألها عامل الإطفاء فوق السلم، ولهذا ظل هذا العامل يحاول طمأنتها بأنها ستكون بخير، فيما أمسكت مجموعة ثالثة بملاءة كبيرة تحسبًا لسقوطها.



وأخيرًا تمكن رجال الإنقاذ من دخول شقتها، وأمسكوا بكاحلها وساقها أولاً، ثم بدأوا يفتحون النافذة ببطء وحذر، حتى تمكن بعضهم في رفعها من يديها، وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى فورًا.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 02:24 PM

فيديو المرأة المعلقة من ساقها.. شيء واحد فعلته وأنقذ حياتها كانت تقوم بتنظيف نافذة شقتها بالطابق الرابع في مبنى بروسيا





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بعد لطف القدر بها، شيء واحد فعلته هذه المرأة الروسية، جعلها تعلق من ساقها في نافذة الطابق الرابع، ولا تسقط أرضًا على رأسها المتجه مباشرة إلى الأرض، حتى وصل فريق الإنقاذ.



وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت هذه الواقعة في بلدة يتكل، بمنطقة أوبلاست تشيليابنسك غربي روسيا، حين كانت هذه المرأة التي تبلغ حوالي الستين من عمرها، تقوم بتنظيف نافذة شقتها بالطابق الرابع، في أحد المباني السكنية، ويبدو أنها فقدت توازنها فسقطت من النافذة.



وتضيف الصحيفة نقلاً عن أحد عمال الإطفاء الذين قاموا بإنقاذ المرأة: أن المرأة وفي لحظة سقوطها أمسكت بأحد ضلفتي الشباك، فسحبتها تمامًا حتى أغلقت الضلفتين على كاحلها، ولهذا ظلت المرأة معلقة من ساقها، ورأسها متجه إلى أسفل.



وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة الطوارئ المحلية: أن مديرة مدرسة مجاورة شاهدت المرأة معلقة، فاتصلت بالطوارئ وتم استدعاء رجال الإطفاء.



ويظهر الفيديو كيف استخدم رجال الإطفاء سلمًا عاليًا، وصعد عليه أحدهم، بينما صعدت مجموعة أخرى إلى شقة المرأة.



ويقول المتحدث باسم وزارة الطوارئ: إن المرأة ظلت معلقة لمدة 15 دقيقة على الأقل قبل وصول رجال الإنقاذ، وكانت واعية، لكنها مصابة بصدمة شديدة، فلم تستطع تذكر رقم شقتها حين سألها عامل الإطفاء فوق السلم، ولهذا ظل هذا العامل يحاول طمأنتها بأنها ستكون بخير، فيما أمسكت مجموعة ثالثة بملاءة كبيرة تحسبًا لسقوطها.



وأخيرًا تمكن رجال الإنقاذ من دخول شقتها، وأمسكوا بكاحلها وساقها أولاً، ثم بدأوا يفتحون النافذة ببطء وحذر، حتى تمكن بعضهم في رفعها من يديها، وقد تم نقل المرأة إلى المستشفى فورًا.