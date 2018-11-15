شاهد .. مواطن يُعيد غرس نباتات مهدّدة بالانقراض بالقصيم ومحمية العريق تكرّمه

عمل على توطين الأرطى والغضا وغيرهما ويقدم خدماته للجهات والمواطنين مجاناً

استطاع المواطن وليد العطني؛ أن يعيد غرس عديد من النباتات المهدّدة بالانقراض، ومنها نبات الغضا والأرطى وغيرهما من النباتات الأخرى في محمية نفود العريق- غربي القصيم.

ويقوم "العطني"؛ بدعم عديد من الأماكن بأنواع من النباتات منها: "الأرطى، والغضا، والطلح، والسدر، والسمر، والطلح المحلي، والغاف الخليجي، والرمث، والقرض، والطلح النجدي، والمورنجا العربي، والمورنجا هندي ومنتج بعض الأشجار العطرية، مثل: الشيح والقيصوم والجعدة والبعيثران"، ويقدم الخدمة للجهات الرسمية والمواطنين مجاناً.

وشهدت محمية نفود العريق بعد فترة من غرس عديدٍ من شتلات تلك النباتات وحمايتها من الرعي، عودة الغابات الجميلة التي تستهوي الزوّار والسياح لجمال الطبيعة بها؛ الأمر الذي دفع رئيس قوة الحماية بمحمية نفود العريق محمد بن بادي الدوسري؛ إلى تكريم المواطن وليد العطني؛ أمس، تثميناً لجهوده.