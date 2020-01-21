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نائب وزير التعليم للجامعات يتابع طلبات المبتعثين في "سفير ٢" بملحقية واشنطن

لتحسين الإجراءات التقنية وحرصاً على تيسير رحلتهم العلمية

بناءً على توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ رأس نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، فريق الوزارة المكلف لمتابعة تحسين الإجراءات التقنية لبرنامج "سفير ٢" في الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقف الدكتور المرزوقي والفريق المختص على احتياجات الطلبة المبتعثين الإدارية والإجرائية والتقنية، حيث حصر الفريق المكلف جميع المشكلات التي تواجه الطلبة ووضع الحلول العاجلة لها، كما حدد جوانب القصور والأسباب الفنية لتأخير بعض الطلبات وعدم إنجازها؛ حرصاً من الوزارة على خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين، وتيسير رحلتهم العلمية.

ويضم فريق العمل الدكتورة لينا الطعيمي وكيل الابتعاث بالوزارة، وعدداً من التقنيين والفنيين المتخصصين في المعالجة والبرمجيات التقنية.

وزارة التعليم نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار حاتم المرزوقي برنامج سفير 2 الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية

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نائب وزير التعليم للجامعات يتابع طلبات المبتعثين في "سفير ٢" بملحقية واشنطن
سبق

بناءً على توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ رأس نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، فريق الوزارة المكلف لمتابعة تحسين الإجراءات التقنية لبرنامج "سفير ٢" في الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقف الدكتور المرزوقي والفريق المختص على احتياجات الطلبة المبتعثين الإدارية والإجرائية والتقنية، حيث حصر الفريق المكلف جميع المشكلات التي تواجه الطلبة ووضع الحلول العاجلة لها، كما حدد جوانب القصور والأسباب الفنية لتأخير بعض الطلبات وعدم إنجازها؛ حرصاً من الوزارة على خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين، وتيسير رحلتهم العلمية.

ويضم فريق العمل الدكتورة لينا الطعيمي وكيل الابتعاث بالوزارة، وعدداً من التقنيين والفنيين المتخصصين في المعالجة والبرمجيات التقنية.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
09:55 PM

نائب وزير التعليم للجامعات يتابع طلبات المبتعثين في "سفير ٢" بملحقية واشنطن

لتحسين الإجراءات التقنية وحرصاً على تيسير رحلتهم العلمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بناءً على توجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ؛ رأس نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، فريق الوزارة المكلف لمتابعة تحسين الإجراءات التقنية لبرنامج "سفير ٢" في الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويقف الدكتور المرزوقي والفريق المختص على احتياجات الطلبة المبتعثين الإدارية والإجرائية والتقنية، حيث حصر الفريق المكلف جميع المشكلات التي تواجه الطلبة ووضع الحلول العاجلة لها، كما حدد جوانب القصور والأسباب الفنية لتأخير بعض الطلبات وعدم إنجازها؛ حرصاً من الوزارة على خدمة الطلاب والطالبات المبتعثين، وتيسير رحلتهم العلمية.

ويضم فريق العمل الدكتورة لينا الطعيمي وكيل الابتعاث بالوزارة، وعدداً من التقنيين والفنيين المتخصصين في المعالجة والبرمجيات التقنية.

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