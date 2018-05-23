بدر العساكر: هذه قصة اللقاء الأول مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد حفظهما الله

أكد: أي شاب يؤمن بنفسه سوف يصل والقيادة تدعم الشباب

روى بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد كيف كسب ثقة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حتى أصبح أحد المقربين إليه، ويدير مؤسسة مسك الخيرية بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وأكد في معرض قوله: "أي شاب يعمل على نفسه سوف يصل والقيادة تدعم الشباب وتؤمن به".

وقال في ليوان المديفر البارحة: "الحمد الله أنا محظوظ على هذه الثقة، وإن شاء الله أكون على قدر من المسؤولية التي لا أزال أشاهد نفسي مُقصرًا إلى حد ما، وإن شاء الله نقوم بالعمل الذي يرضي القيادة والملك وولي العهد الذي آماله كبيرة في هذه القطاع".

وأشار: "وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وأي شاب قادر على أنه يصل لمرحلة هو يرى نفسه فيها إذا عمل على نفسه، وعندنا قيادة تؤمن بالطاقات الشبابية" .