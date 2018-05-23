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بدر العساكر: هذه قصة اللقاء الأول مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد حفظهما الله

أكد: أي شاب يؤمن بنفسه سوف يصل والقيادة تدعم الشباب

روى بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد كيف كسب ثقة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حتى أصبح أحد المقربين إليه، ويدير مؤسسة مسك الخيرية بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وأكد في معرض قوله: "أي شاب يعمل على نفسه سوف يصل والقيادة تدعم الشباب وتؤمن به".

وقال في ليوان المديفر البارحة: "الحمد الله أنا محظوظ على هذه الثقة، وإن شاء الله أكون على قدر من المسؤولية التي لا أزال أشاهد نفسي مُقصرًا إلى حد ما، وإن شاء الله نقوم بالعمل الذي يرضي القيادة والملك وولي العهد الذي آماله كبيرة في هذه القطاع".

وأشار: "وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وأي شاب قادر على أنه يصل لمرحلة هو يرى نفسه فيها إذا عمل على نفسه، وعندنا قيادة تؤمن بالطاقات الشبابية" .

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بدر العساكر: هذه قصة اللقاء الأول مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد حفظهما الله
سبق

روى بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد كيف كسب ثقة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حتى أصبح أحد المقربين إليه، ويدير مؤسسة مسك الخيرية بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وأكد في معرض قوله: "أي شاب يعمل على نفسه سوف يصل والقيادة تدعم الشباب وتؤمن به".

وقال في ليوان المديفر البارحة: "الحمد الله أنا محظوظ على هذه الثقة، وإن شاء الله أكون على قدر من المسؤولية التي لا أزال أشاهد نفسي مُقصرًا إلى حد ما، وإن شاء الله نقوم بالعمل الذي يرضي القيادة والملك وولي العهد الذي آماله كبيرة في هذه القطاع".

وأشار: "وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وأي شاب قادر على أنه يصل لمرحلة هو يرى نفسه فيها إذا عمل على نفسه، وعندنا قيادة تؤمن بالطاقات الشبابية" .

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
06:41 PM
اخر تعديل
23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
09:14 PM

بدر العساكر: هذه قصة اللقاء الأول مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد حفظهما الله

أكد: أي شاب يؤمن بنفسه سوف يصل والقيادة تدعم الشباب

A A A
بدر العتيبي - الرياض
9
18,915

روى بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد كيف كسب ثقة خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حتى أصبح أحد المقربين إليه، ويدير مؤسسة مسك الخيرية بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وأكد في معرض قوله: "أي شاب يعمل على نفسه سوف يصل والقيادة تدعم الشباب وتؤمن به".

وقال في ليوان المديفر البارحة: "الحمد الله أنا محظوظ على هذه الثقة، وإن شاء الله أكون على قدر من المسؤولية التي لا أزال أشاهد نفسي مُقصرًا إلى حد ما، وإن شاء الله نقوم بالعمل الذي يرضي القيادة والملك وولي العهد الذي آماله كبيرة في هذه القطاع".

وأشار: "وإن شاء الله أكون عند حسن الظن، وأي شاب قادر على أنه يصل لمرحلة هو يرى نفسه فيها إذا عمل على نفسه، وعندنا قيادة تؤمن بالطاقات الشبابية" .

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200 مليون

26 ديسمبر
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