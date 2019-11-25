فيديو مروِّع: لحظة سقوط سيارة من جسر على رؤوس المارة بالهند

تسبَّب الحادث في مصرع امرأة وإصابة 6 أشخاص بمدينة حيدر أباد

لقيت امرأة مصرعها، وأُصيب 6 أشخاص في مدينة حيدر أباد الهندية؛ وذلك إثر سقوط سيارة من أعلى جسر على المارة في الشارع.

وتفصيلاً، أظهر الفيديو سقوط السيارة إثر فقدان السائق السيطرة عليها عند أحد المنعطفات؛ لتقفز من فوق الجسر، وتهبط على رؤوس المارة، حسب موقع روسيا اليوم.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها في الهند؛ ففي وقت سابق من هذا الشهر لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 40 آخرون بعد أن فقد سائق حافلة السيطرة عليها؛ لتسقط من ارتفاع 40 قدمًا في مدينة مومباي.