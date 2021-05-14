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ماليزيا تخفف إغلاق "كورونا" وتسمح بصلاة الجماعة في المساجد

اشترطت ألا يتجاوز عدد المصلين 30

أعلنت الحكومة الماليزية أنها سترفع حظرًا مفروضا على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارًا من غدٍ، قبل عيد الفطر في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق العام، التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الخميس).

وأوضح وزير الشؤون الدينية ذو الكفل محمد البكري، أن العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على ألا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصًا.

ويستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة، فيما يتعلق بالشؤون الدينية، لكن الوزير صرح بأنه يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة إذا رغبوا في ذلك.

ويأتي هذا القرار بعد إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية في ماليزيا، التي سجلت 6819 حالة إصابة و112 وفاة بفيروس كورونا، ويسبق قرار الحكومة عيد الفطر الذي يوافق 24 مايو (أيار) هذا العام.

وعلى الرغم من تراجع حالات الإصابة اليومية باطراد فإن المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى التاسع من يونيو (حزيران).

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ماليزيا تخفف إغلاق "كورونا" وتسمح بصلاة الجماعة في المساجد
سبق

أعلنت الحكومة الماليزية أنها سترفع حظرًا مفروضا على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارًا من غدٍ، قبل عيد الفطر في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق العام، التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الخميس).

وأوضح وزير الشؤون الدينية ذو الكفل محمد البكري، أن العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على ألا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصًا.

ويستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة، فيما يتعلق بالشؤون الدينية، لكن الوزير صرح بأنه يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة إذا رغبوا في ذلك.

ويأتي هذا القرار بعد إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية في ماليزيا، التي سجلت 6819 حالة إصابة و112 وفاة بفيروس كورونا، ويسبق قرار الحكومة عيد الفطر الذي يوافق 24 مايو (أيار) هذا العام.

وعلى الرغم من تراجع حالات الإصابة اليومية باطراد فإن المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى التاسع من يونيو (حزيران).

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
04:29 PM

ماليزيا تخفف إغلاق "كورونا" وتسمح بصلاة الجماعة في المساجد

اشترطت ألا يتجاوز عدد المصلين 30

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة الماليزية أنها سترفع حظرًا مفروضا على صلاة الجماعة في المساجد اعتبارًا من غدٍ، قبل عيد الفطر في إطار تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق العام، التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم (الخميس).

وأوضح وزير الشؤون الدينية ذو الكفل محمد البكري، أن العاصمة كوالالمبور ستكون ضمن مناطق ستسمح بصلاة الجماعة على ألا يتجاوز عدد المصلين 30 شخصًا.

ويستثنى من هذا القرار 12 ولاية تطبق قوانينها الخاصة، فيما يتعلق بالشؤون الدينية، لكن الوزير صرح بأنه يمكنهم اتخاذ إجراءات مماثلة إذا رغبوا في ذلك.

ويأتي هذا القرار بعد إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية في ماليزيا، التي سجلت 6819 حالة إصابة و112 وفاة بفيروس كورونا، ويسبق قرار الحكومة عيد الفطر الذي يوافق 24 مايو (أيار) هذا العام.

وعلى الرغم من تراجع حالات الإصابة اليومية باطراد فإن المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى التاسع من يونيو (حزيران).

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