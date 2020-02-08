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اليوم.. "تطوير المدينة" تشارك بالمنتدى الحضري العالمي في أبوظبي

لاستعراض تجربتها بإضفاء الطابع الإنساني على المدن بمشاركة 168 دولة

تشارك هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في المنتدى الحضري العالمي العاشر (WUF10) والمقام في أبوظبي خلال الفترة 8 - 13 فبراير 2019م، بمشاركة 168 دولة، والذي ينظمه ويعقده برنامج الأمم المتحدة للمدن.

وتعد منطقة المدينة المنورة نموذجاً ناجحاً لإضفاء الطابع الإنساني على المدن، وستعرض التجربة الثرية للمدينة ضمن حوارات وأجندة التجمع الدولي الأول حول القضايا الحضرية والذي ينعقد بعنوان "مدن الفرص.. ربط الثقافة والابتكار".

وتتطلع الهيئة من خلال هذا التجمع للتعرف على طرقٍ جديدة للعمل مع المجتمعات المحلية من خلال تحسين النهج المبتكر في التجديد الحضري؛ لتطبيقها على المدينة المنورة.

وستركز الهيئة في طرح تجربة المدينة المنورة على التأثير الحضري والاجتماعي والاقتصادي وإعادة التأهيل البيئي في مشاريعها، وسيتم استعراض بعض المشروعات المنجزة والهادفة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزوار المنطقة.

ويتكون النموذج المبتكر الخاص بالمدينة المنورة، والذي سيتم استعراضه في المنتدى من عدد من المبادرات التنموية والمستدامة، والتي قام خبراء ومختصون في الهيئة بدراستها وتنفيذها على أرض الواقع؛ لتمكين السكان في المنطقة من تحسين نوعية حياتهم وإعادة هيكلة الأماكن العامة وجعلها صديقة لهم.

ويعتبر المنتدى الحضري العالمي (WUF10) والذي دشن أعماله الأسبوع الحالي بإطلاق 16 اجتماع كطاولة مستديرة لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة، خاصة أن 55% من سكان العالم يقيمون في المناطق الحضرية، ومع ازدياد عدم تجانس المدن فإن للتنوع الثقافي اثاراً مهمة على كيفية تخطيط المناطق الحضرية وإداراتها.

هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة المنتدى الحضري العالمي العاشر أبوظبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. "تطوير المدينة" تشارك بالمنتدى الحضري العالمي في أبوظبي
سبق

تشارك هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في المنتدى الحضري العالمي العاشر (WUF10) والمقام في أبوظبي خلال الفترة 8 - 13 فبراير 2019م، بمشاركة 168 دولة، والذي ينظمه ويعقده برنامج الأمم المتحدة للمدن.

وتعد منطقة المدينة المنورة نموذجاً ناجحاً لإضفاء الطابع الإنساني على المدن، وستعرض التجربة الثرية للمدينة ضمن حوارات وأجندة التجمع الدولي الأول حول القضايا الحضرية والذي ينعقد بعنوان "مدن الفرص.. ربط الثقافة والابتكار".

وتتطلع الهيئة من خلال هذا التجمع للتعرف على طرقٍ جديدة للعمل مع المجتمعات المحلية من خلال تحسين النهج المبتكر في التجديد الحضري؛ لتطبيقها على المدينة المنورة.

وستركز الهيئة في طرح تجربة المدينة المنورة على التأثير الحضري والاجتماعي والاقتصادي وإعادة التأهيل البيئي في مشاريعها، وسيتم استعراض بعض المشروعات المنجزة والهادفة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزوار المنطقة.

ويتكون النموذج المبتكر الخاص بالمدينة المنورة، والذي سيتم استعراضه في المنتدى من عدد من المبادرات التنموية والمستدامة، والتي قام خبراء ومختصون في الهيئة بدراستها وتنفيذها على أرض الواقع؛ لتمكين السكان في المنطقة من تحسين نوعية حياتهم وإعادة هيكلة الأماكن العامة وجعلها صديقة لهم.

ويعتبر المنتدى الحضري العالمي (WUF10) والذي دشن أعماله الأسبوع الحالي بإطلاق 16 اجتماع كطاولة مستديرة لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة، خاصة أن 55% من سكان العالم يقيمون في المناطق الحضرية، ومع ازدياد عدم تجانس المدن فإن للتنوع الثقافي اثاراً مهمة على كيفية تخطيط المناطق الحضرية وإداراتها.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
03:24 PM

اليوم.. "تطوير المدينة" تشارك بالمنتدى الحضري العالمي في أبوظبي

لاستعراض تجربتها بإضفاء الطابع الإنساني على المدن بمشاركة 168 دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تشارك هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في المنتدى الحضري العالمي العاشر (WUF10) والمقام في أبوظبي خلال الفترة 8 - 13 فبراير 2019م، بمشاركة 168 دولة، والذي ينظمه ويعقده برنامج الأمم المتحدة للمدن.

وتعد منطقة المدينة المنورة نموذجاً ناجحاً لإضفاء الطابع الإنساني على المدن، وستعرض التجربة الثرية للمدينة ضمن حوارات وأجندة التجمع الدولي الأول حول القضايا الحضرية والذي ينعقد بعنوان "مدن الفرص.. ربط الثقافة والابتكار".

وتتطلع الهيئة من خلال هذا التجمع للتعرف على طرقٍ جديدة للعمل مع المجتمعات المحلية من خلال تحسين النهج المبتكر في التجديد الحضري؛ لتطبيقها على المدينة المنورة.

وستركز الهيئة في طرح تجربة المدينة المنورة على التأثير الحضري والاجتماعي والاقتصادي وإعادة التأهيل البيئي في مشاريعها، وسيتم استعراض بعض المشروعات المنجزة والهادفة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وزوار المنطقة.

ويتكون النموذج المبتكر الخاص بالمدينة المنورة، والذي سيتم استعراضه في المنتدى من عدد من المبادرات التنموية والمستدامة، والتي قام خبراء ومختصون في الهيئة بدراستها وتنفيذها على أرض الواقع؛ لتمكين السكان في المنطقة من تحسين نوعية حياتهم وإعادة هيكلة الأماكن العامة وجعلها صديقة لهم.

ويعتبر المنتدى الحضري العالمي (WUF10) والذي دشن أعماله الأسبوع الحالي بإطلاق 16 اجتماع كطاولة مستديرة لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة، خاصة أن 55% من سكان العالم يقيمون في المناطق الحضرية، ومع ازدياد عدم تجانس المدن فإن للتنوع الثقافي اثاراً مهمة على كيفية تخطيط المناطق الحضرية وإداراتها.

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