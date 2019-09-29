النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اتصال من وافد يحدد موقع المفقود "النعمي".. عُثر عليه في الرياض

تغيب منذ أسبوع بعد توجهه لعمله في شرورة

كشفت أسرة المواطن حسن علي أحمد النعمي، الذي فُقِد أثناء وصوله إلى محافظة شرورة مقر عمله، قبل أسبوع أنه تم العثور عليه في الرياض، وذلك بعد تبلغهم بالنبأ من قبل أحد الوافدين، وانطلق إليه عدد من أقاربه ليتعرفوا عليه ظهر اليوم، وعُثِر عليه في وضع غريب دون سيارة أو هاتف ويمر بحالة نفسية متردية.

وكانت قد أوضحت الأسرة لـ"سبق": "انقطع الاتصال به عند الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٤/ ١/ ١٤٤١هـ، كذلك لم نجد مركبته التي كان يستقلها وهي "ألنترا" ذهبية، رقم اللوحة ح س ع ٣٩١٧ موديل ٢٠١٥م، وقد استعنّا ببعض زملائه في البحث عنه في محافظة شرورة، وتم تبليغ شرطة شرورة بالواقعة، ووعدونا بأنهم سوف يعملون المستحيل في سبيل العثور عليه".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اتصال من وافد يحدد موقع المفقود "النعمي".. عُثر عليه في الرياض
سبق

كشفت أسرة المواطن حسن علي أحمد النعمي، الذي فُقِد أثناء وصوله إلى محافظة شرورة مقر عمله، قبل أسبوع أنه تم العثور عليه في الرياض، وذلك بعد تبلغهم بالنبأ من قبل أحد الوافدين، وانطلق إليه عدد من أقاربه ليتعرفوا عليه ظهر اليوم، وعُثِر عليه في وضع غريب دون سيارة أو هاتف ويمر بحالة نفسية متردية.

وكانت قد أوضحت الأسرة لـ"سبق": "انقطع الاتصال به عند الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٤/ ١/ ١٤٤١هـ، كذلك لم نجد مركبته التي كان يستقلها وهي "ألنترا" ذهبية، رقم اللوحة ح س ع ٣٩١٧ موديل ٢٠١٥م، وقد استعنّا ببعض زملائه في البحث عنه في محافظة شرورة، وتم تبليغ شرطة شرورة بالواقعة، ووعدونا بأنهم سوف يعملون المستحيل في سبيل العثور عليه".

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
06:04 PM

اتصال من وافد يحدد موقع المفقود "النعمي".. عُثر عليه في الرياض

تغيب منذ أسبوع بعد توجهه لعمله في شرورة

A A A
محمد المواسي - جازان
5
14,951

كشفت أسرة المواطن حسن علي أحمد النعمي، الذي فُقِد أثناء وصوله إلى محافظة شرورة مقر عمله، قبل أسبوع أنه تم العثور عليه في الرياض، وذلك بعد تبلغهم بالنبأ من قبل أحد الوافدين، وانطلق إليه عدد من أقاربه ليتعرفوا عليه ظهر اليوم، وعُثِر عليه في وضع غريب دون سيارة أو هاتف ويمر بحالة نفسية متردية.

وكانت قد أوضحت الأسرة لـ"سبق": "انقطع الاتصال به عند الساعة الواحدة ظهراً يوم الاثنين الموافق ٢٤/ ١/ ١٤٤١هـ، كذلك لم نجد مركبته التي كان يستقلها وهي "ألنترا" ذهبية، رقم اللوحة ح س ع ٣٩١٧ موديل ٢٠١٥م، وقد استعنّا ببعض زملائه في البحث عنه في محافظة شرورة، وتم تبليغ شرطة شرورة بالواقعة، ووعدونا بأنهم سوف يعملون المستحيل في سبيل العثور عليه".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,235
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,273
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,290
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,874

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة