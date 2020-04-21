2000 سلة غذائية توزعها "رِفاء" في أحياء العزيزية والعوالي والهجرة

الجمعية تنفذ واجبها الوطني في مواجهة كورونا بالمساهمة في حملة "برا بمكة"

ضمن حملة (بِرا بمكة) التي وجه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وبإشراف مركز التنمية الاجتماعية قدمت جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رِفاء) (300) سلة غذائية تم توزيعها في أحياء العزيزية والعوالي والهجرة.

وأوضح المستشار المشرف العام على الجمعية محمد المدخلي أن الجمعية تنفذ واجبها الوطني في مواجهة جائحة كورونا بالمساهمة في حملة (برا بمكة) التي وجه بها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة لمساعدة الأسر بتوفير المواد الغذائية ومستلزمات الحياة اليومية، خصوصًا الأسر التي تأثرت من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقد تم العمل وفق الخطة المعتمدة من مركز التنمية الاجتماعية حسب توجيه مقام الإمارة، حيث تم توزيع الأحياء السكنية في نطاق عمل كل جمعية، وقامت جمعية (رِفاء) بتوزيع (300) سلة غذائية في الأحياء المسندة لها حسب خطة تغطية أحياء العاصمة المقدسة وهي أحياء العزيزية والعوالي والهجرة.

وأشار إلى أن هذا العدد تم توزيعه في اليوم الأول والثاني من إطلاق الحملة، وستواصل الجمعية عملها حتى نهاية الأزمة، حيث سيتم توزيع (2000) سلة غذائية خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بدورها في خدمة المجتمع وتسعد بالمشاركة في هذه الحملة المباركة، وقدم شكره للقيادة الرشيدة على دعمها لمؤسسات القطاع غير الربحي لخدمة المجتمع في ظل هذه الأزمة كما قدم شكره لرجال وسيدات الأعمال الداعمين للجمعية وبرامجها في خدمة المجتمع.

كما نفذت جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة (رِفاء) برنامجين تثقيفيين عبر برنامج (زوم) على شبكة الإنترنت، تناولا موضوع التوافق الزوجي، إدارة الأسرة في ظل الأزمات.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ فهد باجحلان أن الجمعية تحرص على استغلال أوقات الأسر في ظل الحجر المنزلي لمواجهة جائحة كورونا بتقديم عددٍ من البرامج التثقيفية في الشأن الأسري عبر اللقاءات الافتراضية على شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أن البرنامج الأول قدمته المدربة عفاف شرف مساء السبت 25 / 8 /1441هـ بمشاركة (55) سيدة وفتاة، تحت عنوان: التوافق الزوجي.

وقد تناول عددًا من المحاور منها: التوافق النسبي بين الزوجين على الموضوعات الحيوية المشتركة فيما بينهما، وتحقيق أهداف الزواج كعقد شرعي له واجبات وعليه حقوق، وتناول البرنامج الثاني: إدارة الأسرة في ظل الأزمات وقدمته المدربة سميرة بن سلمة، مساء الأحد 26 / 8 / 1441هـ بمشاركة (58) سيدة وفتاة، وتضمن مراحل الأزمة الأسرية، الجوانب المهمة في إدارة المنزل، وكيفية التعامل معها، الهدي النبوي في إدارة الأزمات.

وأضاف باجحلان أن الجمعية أعدت خطة متكاملة للمساهمة في خدمة المجتمع المكي ضمن حملة (برا بمكة) التي وجه بها سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى خطة تدريبية وتثقيفية أعدها القسم النسائي لعددٍ من البرامج الخاصة بالشأن الأسري، وبدأت في تنفيذها وتعمل على استكمالها خلال هذه الفترة إسهامًا منها في القيام بواجبها المجتمعي في ظل هذه الأزمة.