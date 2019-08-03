سفارة الإمارات تنبّه مواطنيها بتركيا: ألغوا شريحة الاتصال قبل المغادرة

حتى لا يتم استخدامها في معاملات مشبوهة ولتفادي المساءلة القانونية

دعت سفارة الإمارات لدى أنقرة مواطنيها الموجودين في تركيا، إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قِبل آخرين في معاملات مشبوهة.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر" "نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام الموجودين في تركيا، إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قِبل آخرين في معاملات مشبوهة؛ لكيلا تتعرّض للمساءلة القانونية".