قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن درجات الحرارة ستصل إلى 2 "تحت الصفر" في الحدود الشمالية والجوف وحائل يوم الأربعاء القادم، ويمتد التأثير ليصل إلى الرياض والقصيم لتصل إلى 3 درجات مئوية؛ طبقًا لقناة "الإخبارية".

بالفيديو.. "متحدث الأرصاد": الحرارة ستصل إلى 2 "تحت الصفر" في الحدود الشمالية والجوف وحائل.. الأربعاء صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-30 قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن درجات الحرارة ستصل إلى 2 "تحت الصفر" في الحدود الشمالية والجوف وحائل يوم الأربعاء القادم، ويمتد التأثير ليصل إلى الرياض والقصيم لتصل إلى 3 درجات مئوية؛ طبقًا لقناة "الإخبارية". لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 04:30 PM

بالفيديو.. "متحدث الأرصاد": الحرارة ستصل إلى 2 "تحت الصفر" في الحدود الشمالية والجوف وحائل.. الأربعاء





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قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن درجات الحرارة ستصل إلى 2 "تحت الصفر" في الحدود الشمالية والجوف وحائل يوم الأربعاء القادم، ويمتد التأثير ليصل إلى الرياض والقصيم لتصل إلى 3 درجات مئوية؛ طبقًا لقناة "الإخبارية".

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