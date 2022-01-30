قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن درجات الحرارة ستصل إلى 2 "تحت الصفر" في الحدود الشمالية والجوف وحائل يوم الأربعاء القادم، ويمتد التأثير ليصل إلى الرياض والقصيم لتصل إلى 3 درجات مئوية؛ طبقًا لقناة "الإخبارية".
بالفيديو.. "متحدث الأرصاد": الحرارة ستصل إلى 2 "تحت الصفر" في الحدود الشمالية والجوف وحائل.. الأربعاء
قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن درجات الحرارة ستصل إلى 2 "تحت الصفر" في الحدود الشمالية والجوف وحائل يوم الأربعاء القادم، ويمتد التأثير ليصل إلى الرياض والقصيم لتصل إلى 3 درجات مئوية؛ طبقًا لقناة "الإخبارية".
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بالفيديو.. "متحدث الأرصاد": الحرارة ستصل إلى 2 "تحت الصفر" في الحدود الشمالية والجوف وحائل.. الأربعاءصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-30
30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
04:30 PM
بالفيديو.. "متحدث الأرصاد": الحرارة ستصل إلى 2 "تحت الصفر" في الحدود الشمالية والجوف وحائل.. الأربعاء
قال متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن درجات الحرارة ستصل إلى 2 "تحت الصفر" في الحدود الشمالية والجوف وحائل يوم الأربعاء القادم، ويمتد التأثير ليصل إلى الرياض والقصيم لتصل إلى 3 درجات مئوية؛ طبقًا لقناة "الإخبارية".
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