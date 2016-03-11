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محافظ "وادي الدواسر" الجديد يتفقد المستشفى العام ويتابع سير العمل

زار أقسام التنويم والعمليات والتنويم واطمأن على صحة المرضى

تفقّد محافظ وادي الدواسر الجديد فهد بن عبدالله المسعود، مستشفى وادي الدواسر العام، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، بعد صدور توجيهات أمير المنطقة بتعيينه محافظًا للدواسر".

وكان في استقبال المسعود مدير المستشفى الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، ونائبه الأخصائي محمد الوزرة والمساعدون ومديرو الإدارات، واجتمع مع إدارة المستشفى قبل أن يقوم بجولة على أقسام الطوارئ والتنويم والعمليات؛ وزار عددًا من المرضى المنومين؛ للاطمئنان على صحتهم، واستمع إلى شرح عن حالتهم الصحية، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد "المسعود" أهمية اكتمال جميع الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين في المحافظة؛ مبينًا أن زيارته لهم جاءت للاطمئنان على صحتهم؛ لافتًا إلى أنه لم يأتِ لهذه المحافظة إلا لخدمة أهلها وتلبية طلباتهم في ظل دعم قيادتنا الرشيدة.

محافظ وادي الدواسر مستشفى وادي الدواسر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ "وادي الدواسر" الجديد يتفقد المستشفى العام ويتابع سير العمل
سبق

تفقّد محافظ وادي الدواسر الجديد فهد بن عبدالله المسعود، مستشفى وادي الدواسر العام، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، بعد صدور توجيهات أمير المنطقة بتعيينه محافظًا للدواسر".

وكان في استقبال المسعود مدير المستشفى الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، ونائبه الأخصائي محمد الوزرة والمساعدون ومديرو الإدارات، واجتمع مع إدارة المستشفى قبل أن يقوم بجولة على أقسام الطوارئ والتنويم والعمليات؛ وزار عددًا من المرضى المنومين؛ للاطمئنان على صحتهم، واستمع إلى شرح عن حالتهم الصحية، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد "المسعود" أهمية اكتمال جميع الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين في المحافظة؛ مبينًا أن زيارته لهم جاءت للاطمئنان على صحتهم؛ لافتًا إلى أنه لم يأتِ لهذه المحافظة إلا لخدمة أهلها وتلبية طلباتهم في ظل دعم قيادتنا الرشيدة.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
11:40 AM
اخر تعديل
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
04:29 PM

محافظ "وادي الدواسر" الجديد يتفقد المستشفى العام ويتابع سير العمل

زار أقسام التنويم والعمليات والتنويم واطمأن على صحة المرضى

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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تفقّد محافظ وادي الدواسر الجديد فهد بن عبدالله المسعود، مستشفى وادي الدواسر العام، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين، بعد صدور توجيهات أمير المنطقة بتعيينه محافظًا للدواسر".

وكان في استقبال المسعود مدير المستشفى الأخصائي أول ياسر بن عبدالله آل شملان، ونائبه الأخصائي محمد الوزرة والمساعدون ومديرو الإدارات، واجتمع مع إدارة المستشفى قبل أن يقوم بجولة على أقسام الطوارئ والتنويم والعمليات؛ وزار عددًا من المرضى المنومين؛ للاطمئنان على صحتهم، واستمع إلى شرح عن حالتهم الصحية، موجهًا بتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد "المسعود" أهمية اكتمال جميع الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين في المحافظة؛ مبينًا أن زيارته لهم جاءت للاطمئنان على صحتهم؛ لافتًا إلى أنه لم يأتِ لهذه المحافظة إلا لخدمة أهلها وتلبية طلباتهم في ظل دعم قيادتنا الرشيدة.

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