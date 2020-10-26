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ملاك وهواة.. "عبدالرحمن بن خالد": سنسعد بالجميع في مزاد حفر الباطن للإبل

شكر النادي وطاقم العمل على جهودهم في صياغة الخطط والفعاليات المصاحبة

قال رئيس اللجنة الاقتصادية للإبل، المشرف على مزاد حفر الباطن للإبل 2021، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد آل سعود: "بعد استكمال إعلان الفعاليات المصاحبة لمزاد حفر الباطن؛ والتي ستصنع منه حراكًا اقتصاديًا فعالًا لهواة الابل وملاكها، وحدثًا ثقافيًا وتراثيًا ذا صلةٍ بالإبل، ومالكها، وهاويها؛ لا يسعني سوى أن أشكر الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن، على دعمه وحرصه ومتابعته".

وأضاف: "كما أشكر نادي الإبل وطاقم العمل والفريق الإداري على جهودهم في صياغة هذه الخطط والرؤى وترجمتها على أرض الواقع هناك في موقع المزاد في حفر الباطن - أشكرهم فردًا فردًا".

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "سنسعد باستقبال كل من يعتز بموروثنا الأصيل والمتجذر في نفوسنا وثقافتنا في موقع المزاد ولمدة عشرة أيام بحول الله".

يُشار إلى أن مزاد حفر الباطن للإبل في نسخته الثانية ينطلق يوم غد الأربعاء 27 أكتوبر على طريق الرياض، بمشاركة كبار ملاك وتجار الإبل، ويشتمل على عديد من الأنشطة التجارية والترفيهية والمسابقات الخاصة بالإبل، مثل: مسابقة الهيجيج، ومسابقة المقاهير، ومسابقة الطبع، ومسابقة المحالب، إضافة إلى مسابقة الطهاة، كما يشتمل على الأسواق الشعبية المتنوعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملاك وهواة.. "عبدالرحمن بن خالد": سنسعد بالجميع في مزاد حفر الباطن للإبل
سبق

قال رئيس اللجنة الاقتصادية للإبل، المشرف على مزاد حفر الباطن للإبل 2021، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد آل سعود: "بعد استكمال إعلان الفعاليات المصاحبة لمزاد حفر الباطن؛ والتي ستصنع منه حراكًا اقتصاديًا فعالًا لهواة الابل وملاكها، وحدثًا ثقافيًا وتراثيًا ذا صلةٍ بالإبل، ومالكها، وهاويها؛ لا يسعني سوى أن أشكر الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن، على دعمه وحرصه ومتابعته".

وأضاف: "كما أشكر نادي الإبل وطاقم العمل والفريق الإداري على جهودهم في صياغة هذه الخطط والرؤى وترجمتها على أرض الواقع هناك في موقع المزاد في حفر الباطن - أشكرهم فردًا فردًا".

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "سنسعد باستقبال كل من يعتز بموروثنا الأصيل والمتجذر في نفوسنا وثقافتنا في موقع المزاد ولمدة عشرة أيام بحول الله".

يُشار إلى أن مزاد حفر الباطن للإبل في نسخته الثانية ينطلق يوم غد الأربعاء 27 أكتوبر على طريق الرياض، بمشاركة كبار ملاك وتجار الإبل، ويشتمل على عديد من الأنشطة التجارية والترفيهية والمسابقات الخاصة بالإبل، مثل: مسابقة الهيجيج، ومسابقة المقاهير، ومسابقة الطبع، ومسابقة المحالب، إضافة إلى مسابقة الطهاة، كما يشتمل على الأسواق الشعبية المتنوعة.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:12 PM

ملاك وهواة.. "عبدالرحمن بن خالد": سنسعد بالجميع في مزاد حفر الباطن للإبل

شكر النادي وطاقم العمل على جهودهم في صياغة الخطط والفعاليات المصاحبة

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منصور الشلاقي - الرياض
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قال رئيس اللجنة الاقتصادية للإبل، المشرف على مزاد حفر الباطن للإبل 2021، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد آل سعود: "بعد استكمال إعلان الفعاليات المصاحبة لمزاد حفر الباطن؛ والتي ستصنع منه حراكًا اقتصاديًا فعالًا لهواة الابل وملاكها، وحدثًا ثقافيًا وتراثيًا ذا صلةٍ بالإبل، ومالكها، وهاويها؛ لا يسعني سوى أن أشكر الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ حفر الباطن، على دعمه وحرصه ومتابعته".

وأضاف: "كما أشكر نادي الإبل وطاقم العمل والفريق الإداري على جهودهم في صياغة هذه الخطط والرؤى وترجمتها على أرض الواقع هناك في موقع المزاد في حفر الباطن - أشكرهم فردًا فردًا".

وتابع عبر حسابه في "تويتر": "سنسعد باستقبال كل من يعتز بموروثنا الأصيل والمتجذر في نفوسنا وثقافتنا في موقع المزاد ولمدة عشرة أيام بحول الله".

يُشار إلى أن مزاد حفر الباطن للإبل في نسخته الثانية ينطلق يوم غد الأربعاء 27 أكتوبر على طريق الرياض، بمشاركة كبار ملاك وتجار الإبل، ويشتمل على عديد من الأنشطة التجارية والترفيهية والمسابقات الخاصة بالإبل، مثل: مسابقة الهيجيج، ومسابقة المقاهير، ومسابقة الطبع، ومسابقة المحالب، إضافة إلى مسابقة الطهاة، كما يشتمل على الأسواق الشعبية المتنوعة.

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