النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في شقراء.. قرار بنقل معلمة من مدرستها.. والسبب "تغيير بيئتها"

"اللجنة" رأت دمجها في محيطها التعليمي.. و"الإدارة" وجَّهتها وفق الاحتياج

أصدرت إدارة المتابعة بوزارة التعليم قرارًا بنقل معلمة في "تعليم شقراء" من محيط مدرستها بناء على ما توصلت له اللجنة التي نظرت في قضيتها، فيما وجهتها إدارة تعليم شقراء لإحدى مدارس المحافظة وفق الاحتياج.

وكانت شكاوى قد دارت بين المعلمة وبعض منسوبات مدرستها في الفترة الماضية، وبعد دراسة لجنة مختصة القضية قررت "نقلها من محيط مدرستها تغييرًا لبيئتها، ومحاولة لدمجها في محيطها التعليمي". وعندها أصدرت إدارة المتابعة قرارًا بنقل المعلمة بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية.

ووجَّهت إدارة تعليم شقراء بنقل المعلمة إلى إحدى مدارس المحافظة المحتاجة، وذلك وفق النظام؛ إذ نص تعميم التبليغ بنتيجة حركة النقل في "ثانيًا" الخاص بحركة النقل الداخلي رقم ٨ على "التأكيد على الموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع المدارس، ونقل المعلم الزائد إلى مواقع الاحتياج أو الموازنة". ولوجود عجز في المدرسة المنقولة لها المعلمة تم تسديده بالمعلمة المذكورة حسب النظام.

شقراء وزارة التعليم تعليم شقراء نقل معلمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في شقراء.. قرار بنقل معلمة من مدرستها.. والسبب "تغيير بيئتها"
سبق

أصدرت إدارة المتابعة بوزارة التعليم قرارًا بنقل معلمة في "تعليم شقراء" من محيط مدرستها بناء على ما توصلت له اللجنة التي نظرت في قضيتها، فيما وجهتها إدارة تعليم شقراء لإحدى مدارس المحافظة وفق الاحتياج.

وكانت شكاوى قد دارت بين المعلمة وبعض منسوبات مدرستها في الفترة الماضية، وبعد دراسة لجنة مختصة القضية قررت "نقلها من محيط مدرستها تغييرًا لبيئتها، ومحاولة لدمجها في محيطها التعليمي". وعندها أصدرت إدارة المتابعة قرارًا بنقل المعلمة بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية.

ووجَّهت إدارة تعليم شقراء بنقل المعلمة إلى إحدى مدارس المحافظة المحتاجة، وذلك وفق النظام؛ إذ نص تعميم التبليغ بنتيجة حركة النقل في "ثانيًا" الخاص بحركة النقل الداخلي رقم ٨ على "التأكيد على الموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع المدارس، ونقل المعلم الزائد إلى مواقع الاحتياج أو الموازنة". ولوجود عجز في المدرسة المنقولة لها المعلمة تم تسديده بالمعلمة المذكورة حسب النظام.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
11:36 PM
اخر تعديل
10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
02:32 AM

في شقراء.. قرار بنقل معلمة من مدرستها.. والسبب "تغيير بيئتها"

"اللجنة" رأت دمجها في محيطها التعليمي.. و"الإدارة" وجَّهتها وفق الاحتياج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
5
11,148

أصدرت إدارة المتابعة بوزارة التعليم قرارًا بنقل معلمة في "تعليم شقراء" من محيط مدرستها بناء على ما توصلت له اللجنة التي نظرت في قضيتها، فيما وجهتها إدارة تعليم شقراء لإحدى مدارس المحافظة وفق الاحتياج.

وكانت شكاوى قد دارت بين المعلمة وبعض منسوبات مدرستها في الفترة الماضية، وبعد دراسة لجنة مختصة القضية قررت "نقلها من محيط مدرستها تغييرًا لبيئتها، ومحاولة لدمجها في محيطها التعليمي". وعندها أصدرت إدارة المتابعة قرارًا بنقل المعلمة بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية.

ووجَّهت إدارة تعليم شقراء بنقل المعلمة إلى إحدى مدارس المحافظة المحتاجة، وذلك وفق النظام؛ إذ نص تعميم التبليغ بنتيجة حركة النقل في "ثانيًا" الخاص بحركة النقل الداخلي رقم ٨ على "التأكيد على الموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع المدارس، ونقل المعلم الزائد إلى مواقع الاحتياج أو الموازنة". ولوجود عجز في المدرسة المنقولة لها المعلمة تم تسديده بالمعلمة المذكورة حسب النظام.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,459
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,148
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,073
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,580

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة