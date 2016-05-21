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أكثر من 60 متسابقًا يتنافسون على مسابقة فيصل بن نواف لحفظ لقرآن

كذلك بمسابقة مضاوي بنت سعود للحفظ والتجويد للبنات .. انتهت الاستعدادات

تنطلق، اليوم الثلاثاء، مسابقة الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف لحفظ القرآن الكريم وتجويده للبنين، ومسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن لحفظ القرآن الكريم وتجويده للبنات.

وجرى عقد اجتماع بمقر الجمعية في مدينة سكاكا برؤساء مجالس تلك الجمعيات التابعة للمنطقة، الذي من خلاله تم توحيد ضوابط مسابقتَي البنين والبنات، وتحديد مواعيد تسميع كل مستوى، وتوحيد لجان التحكيم النهائية.

وأوضح رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد، أن جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة والمحافظات التابعة أنهت استعداداتها لهاتين المسابقتين في وقت لاحق.

وبيّن رئيس مجلس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد، أن مسابقة الأمير فيصل بن نواف يتنافس عليها أكثر من 30 متسابقًا على مستوى المنطقة، فيما يتنافس على مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن أكثر من 30 متسابقة على مستوى منطقة الجوف؛ حيث تبدأ المنافسة من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من محافظتي دومة الجندل وطبرجل ومركز صوير، فيما تبدأ المنافسة من محافظة القريات مساء غدٍ الأربعاء، وستكون المنافسة في سكاكا مساء الخميس.

وأعرب الدكتور الحميد عن شكره لأمير منطقة الجوف وحرمه على هذا الدعم لحفظة كتاب الله عز وجل، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما.

يذكر أن مسابقة الأمير فيصل بن نواف تبلغ قيمتها 130.000 ريال مشتملة على ستة فروع، كما تبلغ قيمة مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن 130.000 ريال مشتملة أيضًا على ستة فروع.

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أكثر من 60 متسابقًا يتنافسون على مسابقة فيصل بن نواف لحفظ لقرآن
سبق

تنطلق، اليوم الثلاثاء، مسابقة الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف لحفظ القرآن الكريم وتجويده للبنين، ومسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن لحفظ القرآن الكريم وتجويده للبنات.

وجرى عقد اجتماع بمقر الجمعية في مدينة سكاكا برؤساء مجالس تلك الجمعيات التابعة للمنطقة، الذي من خلاله تم توحيد ضوابط مسابقتَي البنين والبنات، وتحديد مواعيد تسميع كل مستوى، وتوحيد لجان التحكيم النهائية.

وأوضح رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد، أن جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة والمحافظات التابعة أنهت استعداداتها لهاتين المسابقتين في وقت لاحق.

وبيّن رئيس مجلس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد، أن مسابقة الأمير فيصل بن نواف يتنافس عليها أكثر من 30 متسابقًا على مستوى المنطقة، فيما يتنافس على مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن أكثر من 30 متسابقة على مستوى منطقة الجوف؛ حيث تبدأ المنافسة من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من محافظتي دومة الجندل وطبرجل ومركز صوير، فيما تبدأ المنافسة من محافظة القريات مساء غدٍ الأربعاء، وستكون المنافسة في سكاكا مساء الخميس.

وأعرب الدكتور الحميد عن شكره لأمير منطقة الجوف وحرمه على هذا الدعم لحفظة كتاب الله عز وجل، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما.

يذكر أن مسابقة الأمير فيصل بن نواف تبلغ قيمتها 130.000 ريال مشتملة على ستة فروع، كما تبلغ قيمة مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن 130.000 ريال مشتملة أيضًا على ستة فروع.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:01 PM

أكثر من 60 متسابقًا يتنافسون على مسابقة فيصل بن نواف لحفظ لقرآن

كذلك بمسابقة مضاوي بنت سعود للحفظ والتجويد للبنات .. انتهت الاستعدادات

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مهنا التميمي - الجوف
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تنطلق، اليوم الثلاثاء، مسابقة الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف لحفظ القرآن الكريم وتجويده للبنين، ومسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن لحفظ القرآن الكريم وتجويده للبنات.

وجرى عقد اجتماع بمقر الجمعية في مدينة سكاكا برؤساء مجالس تلك الجمعيات التابعة للمنطقة، الذي من خلاله تم توحيد ضوابط مسابقتَي البنين والبنات، وتحديد مواعيد تسميع كل مستوى، وتوحيد لجان التحكيم النهائية.

وأوضح رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد، أن جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة والمحافظات التابعة أنهت استعداداتها لهاتين المسابقتين في وقت لاحق.

وبيّن رئيس مجلس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الدكتور عبدالحكيم بن خالد الحميد، أن مسابقة الأمير فيصل بن نواف يتنافس عليها أكثر من 30 متسابقًا على مستوى المنطقة، فيما يتنافس على مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن أكثر من 30 متسابقة على مستوى منطقة الجوف؛ حيث تبدأ المنافسة من جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من محافظتي دومة الجندل وطبرجل ومركز صوير، فيما تبدأ المنافسة من محافظة القريات مساء غدٍ الأربعاء، وستكون المنافسة في سكاكا مساء الخميس.

وأعرب الدكتور الحميد عن شكره لأمير منطقة الجوف وحرمه على هذا الدعم لحفظة كتاب الله عز وجل، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهما.

يذكر أن مسابقة الأمير فيصل بن نواف تبلغ قيمتها 130.000 ريال مشتملة على ستة فروع، كما تبلغ قيمة مسابقة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن 130.000 ريال مشتملة أيضًا على ستة فروع.

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