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لجان العفو بالقصيم تواصل أعمالها بإطلاق سراح أكثر من 130 مستفيدًا

رفع أمير المنطقة عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين على تلك اللفتة الأبوية الكريمة

واصلت لجان العفو بمنطقة القصيم جهودها في إطلاق سراح أكثر من 130 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، في سجون المنطقة الثلاثة.

ورفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، راجياً أن تكون سبباً للم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة له في الحياة.

أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز لجان العفو بمنطقة القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لجان العفو بالقصيم تواصل أعمالها بإطلاق سراح أكثر من 130 مستفيدًا
سبق

واصلت لجان العفو بمنطقة القصيم جهودها في إطلاق سراح أكثر من 130 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، في سجون المنطقة الثلاثة.

ورفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، راجياً أن تكون سبباً للم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة له في الحياة.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
08:11 PM

لجان العفو بالقصيم تواصل أعمالها بإطلاق سراح أكثر من 130 مستفيدًا

رفع أمير المنطقة عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين على تلك اللفتة الأبوية الكريمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القصيم
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واصلت لجان العفو بمنطقة القصيم جهودها في إطلاق سراح أكثر من 130 مستفيداً من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ، بمناسبة شهر رمضان المبارك، في سجون المنطقة الثلاثة.

ورفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة، راجياً أن تكون سبباً للم شملهم بأسرهم، وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة له في الحياة.

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