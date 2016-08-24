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"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق من غد وحتى السبت

المركز: الحالة قد تكون مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا يفيد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الأربعاء إلى السبت المقبل.

وقال المركز: التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران من الأربعاء إلى السبت 17 - 20/ 1/ 1443هـ.

وأضاف: الحالة قد تكون مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة، تصل سرعة الرياح معها إلى 55كم/س، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق من غد وحتى السبت
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا يفيد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الأربعاء إلى السبت المقبل.

وقال المركز: التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران من الأربعاء إلى السبت 17 - 20/ 1/ 1443هـ.

وأضاف: الحالة قد تكون مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة، تصل سرعة الرياح معها إلى 55كم/س، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
02:55 PM

"الأرصاد": استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق من غد وحتى السبت

المركز: الحالة قد تكون مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,082

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا يفيد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الأربعاء إلى السبت المقبل.

وقال المركز: التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران من الأربعاء إلى السبت 17 - 20/ 1/ 1443هـ.

وأضاف: الحالة قد تكون مصحوبة بزخات من البرد وتيارات هابطة شديدة السرعة، تصل سرعة الرياح معها إلى 55كم/س، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

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