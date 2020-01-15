النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرائد يرمم دفاعاته بـ"عقيل" و"فواز"

أعلنت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع فواز فلاتة لاعب خط الدفاع.

ويمتد العقد الجديد للاعب القادم من القادسية لمدة سنتين، حيث يبلغ اللاعب من العمر 30 عاماً.

كما أعلن النادي تعاقده مع عقيل بلغيث لاعب خط الدفاع.

ويمتد العقد اللاعب القادم من الفيصلي سنتين، حيث يبلغ اللاعب من العمر 32 عاماً.

ويحتل الرائد المركز الرابع متخلفاً بفارق الأهداف عن فريق الأهلي الثالث.

نادي الرائد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الرائد يرمم دفاعاته بـ"عقيل" و"فواز"
سبق

أعلنت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع فواز فلاتة لاعب خط الدفاع.

ويمتد العقد الجديد للاعب القادم من القادسية لمدة سنتين، حيث يبلغ اللاعب من العمر 30 عاماً.

كما أعلن النادي تعاقده مع عقيل بلغيث لاعب خط الدفاع.

ويمتد العقد اللاعب القادم من الفيصلي سنتين، حيث يبلغ اللاعب من العمر 32 عاماً.

ويحتل الرائد المركز الرابع متخلفاً بفارق الأهداف عن فريق الأهلي الثالث.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
07:15 PM

الرائد يرمم دفاعاته بـ"عقيل" و"فواز"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
1,381

أعلنت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، التعاقد مع فواز فلاتة لاعب خط الدفاع.

ويمتد العقد الجديد للاعب القادم من القادسية لمدة سنتين، حيث يبلغ اللاعب من العمر 30 عاماً.

كما أعلن النادي تعاقده مع عقيل بلغيث لاعب خط الدفاع.

ويمتد العقد اللاعب القادم من الفيصلي سنتين، حيث يبلغ اللاعب من العمر 32 عاماً.

ويحتل الرائد المركز الرابع متخلفاً بفارق الأهداف عن فريق الأهلي الثالث.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,803
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,950
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,364
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,979

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة