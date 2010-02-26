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جداريات تحلية الرياض تتعرض للتخريب .. والأمانة : سلوك غير حضاري

قالت :  حفاظاً على المظهر العام تم إعادة طلائها تمهيداً لرسمها مجدداً

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن عددًا من الرسومات الجدارية المنفذة على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) تعرضت لأعمال تخريب وتشويه لمعالمها، مما تطلّب إعادة طلائها حفاظًا على المنظر العام وتمهيدًا لتهيئتها مجددًا بالتنسيق مع الفنانين التشكيليين السعوديين لتستعيد دورها الجمالي في أكثر طرقات مدينة الرياض حيوية.

وعبّرت الأمانة عن أسفها من التصرفات غير المسؤولة، مؤكدّة بأنها مستمرة في الاحتفاء بفن الجداريّات، ولن تثنيها تلك السلوكيّات غير الحضارية عن تهيئة المواقع المخصصة لهذا النوع من الفن.

وأشارت أمانة الرياض إلى أنها بصدد إطلاق جدارية على طريق النهضة بحي الربوة بطول 50 مترًا وارتفاع 2.5 متر، وستبدأ أعمال الرسم عليها الأسبوع المقبل.

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جداريات تحلية الرياض تتعرض للتخريب .. والأمانة : سلوك غير حضاري
سبق

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن عددًا من الرسومات الجدارية المنفذة على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) تعرضت لأعمال تخريب وتشويه لمعالمها، مما تطلّب إعادة طلائها حفاظًا على المنظر العام وتمهيدًا لتهيئتها مجددًا بالتنسيق مع الفنانين التشكيليين السعوديين لتستعيد دورها الجمالي في أكثر طرقات مدينة الرياض حيوية.

وعبّرت الأمانة عن أسفها من التصرفات غير المسؤولة، مؤكدّة بأنها مستمرة في الاحتفاء بفن الجداريّات، ولن تثنيها تلك السلوكيّات غير الحضارية عن تهيئة المواقع المخصصة لهذا النوع من الفن.

وأشارت أمانة الرياض إلى أنها بصدد إطلاق جدارية على طريق النهضة بحي الربوة بطول 50 مترًا وارتفاع 2.5 متر، وستبدأ أعمال الرسم عليها الأسبوع المقبل.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
03:53 PM
اخر تعديل
26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
01:50 AM

جداريات تحلية الرياض تتعرض للتخريب .. والأمانة : سلوك غير حضاري

قالت :  حفاظاً على المظهر العام تم إعادة طلائها تمهيداً لرسمها مجدداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت أمانة منطقة الرياض أن عددًا من الرسومات الجدارية المنفذة على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) تعرضت لأعمال تخريب وتشويه لمعالمها، مما تطلّب إعادة طلائها حفاظًا على المنظر العام وتمهيدًا لتهيئتها مجددًا بالتنسيق مع الفنانين التشكيليين السعوديين لتستعيد دورها الجمالي في أكثر طرقات مدينة الرياض حيوية.

وعبّرت الأمانة عن أسفها من التصرفات غير المسؤولة، مؤكدّة بأنها مستمرة في الاحتفاء بفن الجداريّات، ولن تثنيها تلك السلوكيّات غير الحضارية عن تهيئة المواقع المخصصة لهذا النوع من الفن.

وأشارت أمانة الرياض إلى أنها بصدد إطلاق جدارية على طريق النهضة بحي الربوة بطول 50 مترًا وارتفاع 2.5 متر، وستبدأ أعمال الرسم عليها الأسبوع المقبل.

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