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بعد انفصاله عن "الهلال".. "قوميز" يعود لقيادة هجوم "غلطة سراي"

أعلن نادي غلطة سراي التركي، اليوم الأربعاء، عودة مهاجمه السابق الفرنسي بافتيمبي قوميز إلى صفوف النادي، في صفقة انتقال مجاني بعد انفصاله عن الهلال.

ونشر النادي في موقعه الرسمي صورة للاعب الفرنسي وهو يوقع العقد الجديد مع ملخص لمسيرته.

وقال النادي: توصل غلطة سراي لاتفاق مع بافتيمي قوميز ويرحب النادي بعودته ويتمنى له كل التوفيق، من دون تحديد مدة الصفقة أو شروط العقد.

وانفصل الهلال في 25 يناير الماضي عن قوميز بعد ثلاثة أعوام ونصف العام قضاها اللاعب مع النادي.

وقاد المهاجم الفرنسي الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2021، كما فاز معه بالدوري السعودي مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد انفصاله عن "الهلال".. "قوميز" يعود لقيادة هجوم "غلطة سراي"
سبق

أعلن نادي غلطة سراي التركي، اليوم الأربعاء، عودة مهاجمه السابق الفرنسي بافتيمبي قوميز إلى صفوف النادي، في صفقة انتقال مجاني بعد انفصاله عن الهلال.

ونشر النادي في موقعه الرسمي صورة للاعب الفرنسي وهو يوقع العقد الجديد مع ملخص لمسيرته.

وقال النادي: توصل غلطة سراي لاتفاق مع بافتيمي قوميز ويرحب النادي بعودته ويتمنى له كل التوفيق، من دون تحديد مدة الصفقة أو شروط العقد.

وانفصل الهلال في 25 يناير الماضي عن قوميز بعد ثلاثة أعوام ونصف العام قضاها اللاعب مع النادي.

وقاد المهاجم الفرنسي الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2021، كما فاز معه بالدوري السعودي مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
06:40 PM

بعد انفصاله عن "الهلال".. "قوميز" يعود لقيادة هجوم "غلطة سراي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي غلطة سراي التركي، اليوم الأربعاء، عودة مهاجمه السابق الفرنسي بافتيمبي قوميز إلى صفوف النادي، في صفقة انتقال مجاني بعد انفصاله عن الهلال.

ونشر النادي في موقعه الرسمي صورة للاعب الفرنسي وهو يوقع العقد الجديد مع ملخص لمسيرته.

وقال النادي: توصل غلطة سراي لاتفاق مع بافتيمي قوميز ويرحب النادي بعودته ويتمنى له كل التوفيق، من دون تحديد مدة الصفقة أو شروط العقد.

وانفصل الهلال في 25 يناير الماضي عن قوميز بعد ثلاثة أعوام ونصف العام قضاها اللاعب مع النادي.

وقاد المهاجم الفرنسي الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2021، كما فاز معه بالدوري السعودي مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة.

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