النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هيئة السياحة" تدعو مستثمري الإيواء إلى سرعة التسجيل بمنصة الرصد

حدّدت مهلة 90 يوماً لإتمام عملية الربط الإلكتروني في جميع المناطق

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، جميع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، إلى سرعة التسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي، موضحة أن آخر موعد للتسجيل في المنصة الإلكترونية سيكون مع نهاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر 2019.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد حدّدت مهلة 90 يوماً لقيام المستثمرين في قطاع الايواء السياحي في جميع مناطق المملكة بالتسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي وإتمام عملية الربط الإلكتروني.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المهندس عبدالكريم العومي؛ أنه في حال انتهاء الفترة الموضحة للتسجيل سيتم تطبيق النظام وفق اللوائح التنفيذية في حق الجهات المخالفة التي لم تقم بالتسجيل وإتمام الربط الإلكتروني في المنصة خلال تلك الفترة.

وقال "العومي": اكتمال الربط الإلكتروني لمنشآت القطاع السياحي سيساعد على متابعة الحركة السياحية، وتسهم المنصة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية حول الحركة السياحية في المملكة، إلى جانب سهولة وسرعة الدخول على المعلومات والإحصائيات المطلوبة، الأمر الذي يضمن الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصائيات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكّدت في وقت سابق، الأهمية الكبرى التي تمثلها المنصة الوطنية الإلكترونية للرصد السياحي، وتتيح معلومات متكاملة تسهم في تقديم معلومات للمستثمرين في القطاع السياحي، وتساعدهم على بناء حملاتهم التسويقية.

وستعمل "الهيئة" فيما بعد على استغلال المعلومات والبيانات التي جرى إدخالها بالمنصة الإلكترونية لتطوير القطاع السياحي، والارتقاء بتجربة السائح والتأكد من توافر جميع الخدمات السياحية بشكل تنافسي للارتقاء بالمملكة لتصبح إحدى الوجهات السياحية المميزة عالمياً.

وتتولى المنصة الوطنية للرصد السياحي مراقبة أداء جميع الأنشطة السياحية بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية؛ الأمر الذي يجعل هذه المنصة مركزاً معتمداً للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في المملكة، والهادفة لتوفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة.

وفور تدشين المنصة؛ سعت "الهيئة" إلى التعريف بها من خلال عقد سلسلة من الورش في عدد من مناطق المملكة، وشارك في هذه الورش مزودو خدمات التقنية في منشآت الإيواء وبقية الخدمات السياحية، حيث تلقت الهيئة طلبات التأهيل والحصول على صلاحية تقديم خدمات الربط الإلكتروني عبر المنصة.

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الإيواء السياحي المنصة الوطنية للرصد السياحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هيئة السياحة" تدعو مستثمري الإيواء إلى سرعة التسجيل بمنصة الرصد
سبق

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، جميع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، إلى سرعة التسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي، موضحة أن آخر موعد للتسجيل في المنصة الإلكترونية سيكون مع نهاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر 2019.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد حدّدت مهلة 90 يوماً لقيام المستثمرين في قطاع الايواء السياحي في جميع مناطق المملكة بالتسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي وإتمام عملية الربط الإلكتروني.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المهندس عبدالكريم العومي؛ أنه في حال انتهاء الفترة الموضحة للتسجيل سيتم تطبيق النظام وفق اللوائح التنفيذية في حق الجهات المخالفة التي لم تقم بالتسجيل وإتمام الربط الإلكتروني في المنصة خلال تلك الفترة.

وقال "العومي": اكتمال الربط الإلكتروني لمنشآت القطاع السياحي سيساعد على متابعة الحركة السياحية، وتسهم المنصة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية حول الحركة السياحية في المملكة، إلى جانب سهولة وسرعة الدخول على المعلومات والإحصائيات المطلوبة، الأمر الذي يضمن الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصائيات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكّدت في وقت سابق، الأهمية الكبرى التي تمثلها المنصة الوطنية الإلكترونية للرصد السياحي، وتتيح معلومات متكاملة تسهم في تقديم معلومات للمستثمرين في القطاع السياحي، وتساعدهم على بناء حملاتهم التسويقية.

وستعمل "الهيئة" فيما بعد على استغلال المعلومات والبيانات التي جرى إدخالها بالمنصة الإلكترونية لتطوير القطاع السياحي، والارتقاء بتجربة السائح والتأكد من توافر جميع الخدمات السياحية بشكل تنافسي للارتقاء بالمملكة لتصبح إحدى الوجهات السياحية المميزة عالمياً.

وتتولى المنصة الوطنية للرصد السياحي مراقبة أداء جميع الأنشطة السياحية بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية؛ الأمر الذي يجعل هذه المنصة مركزاً معتمداً للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في المملكة، والهادفة لتوفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة.

وفور تدشين المنصة؛ سعت "الهيئة" إلى التعريف بها من خلال عقد سلسلة من الورش في عدد من مناطق المملكة، وشارك في هذه الورش مزودو خدمات التقنية في منشآت الإيواء وبقية الخدمات السياحية، حيث تلقت الهيئة طلبات التأهيل والحصول على صلاحية تقديم خدمات الربط الإلكتروني عبر المنصة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
12:33 PM

"هيئة السياحة" تدعو مستثمري الإيواء إلى سرعة التسجيل بمنصة الرصد

حدّدت مهلة 90 يوماً لإتمام عملية الربط الإلكتروني في جميع المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
731

دعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، جميع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي بالمملكة، إلى سرعة التسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي، موضحة أن آخر موعد للتسجيل في المنصة الإلكترونية سيكون مع نهاية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 ديسمبر 2019.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد حدّدت مهلة 90 يوماً لقيام المستثمرين في قطاع الايواء السياحي في جميع مناطق المملكة بالتسجيل في المنصة الوطنية للرصد السياحي وإتمام عملية الربط الإلكتروني.

وكشف مدير عام الإدارة العامة للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المهندس عبدالكريم العومي؛ أنه في حال انتهاء الفترة الموضحة للتسجيل سيتم تطبيق النظام وفق اللوائح التنفيذية في حق الجهات المخالفة التي لم تقم بالتسجيل وإتمام الربط الإلكتروني في المنصة خلال تلك الفترة.

وقال "العومي": اكتمال الربط الإلكتروني لمنشآت القطاع السياحي سيساعد على متابعة الحركة السياحية، وتسهم المنصة في رفع جودة الخدمات السياحية المقدمة وتنشيط الاستثمارات في هذا القطاع من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية حول الحركة السياحية في المملكة، إلى جانب سهولة وسرعة الدخول على المعلومات والإحصائيات المطلوبة، الأمر الذي يضمن الدقة والجودة العالية للبيانات والإحصائيات المرتبطة بمنشآت الإيواء السياحي.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أكّدت في وقت سابق، الأهمية الكبرى التي تمثلها المنصة الوطنية الإلكترونية للرصد السياحي، وتتيح معلومات متكاملة تسهم في تقديم معلومات للمستثمرين في القطاع السياحي، وتساعدهم على بناء حملاتهم التسويقية.

وستعمل "الهيئة" فيما بعد على استغلال المعلومات والبيانات التي جرى إدخالها بالمنصة الإلكترونية لتطوير القطاع السياحي، والارتقاء بتجربة السائح والتأكد من توافر جميع الخدمات السياحية بشكل تنافسي للارتقاء بالمملكة لتصبح إحدى الوجهات السياحية المميزة عالمياً.

وتتولى المنصة الوطنية للرصد السياحي مراقبة أداء جميع الأنشطة السياحية بما في ذلك الإيواء والحركة السياحية؛ الأمر الذي يجعل هذه المنصة مركزاً معتمداً للإحصاءات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي في المملكة، والهادفة لتوفير معلومات إحصائية دقيقة وشفافة.

وفور تدشين المنصة؛ سعت "الهيئة" إلى التعريف بها من خلال عقد سلسلة من الورش في عدد من مناطق المملكة، وشارك في هذه الورش مزودو خدمات التقنية في منشآت الإيواء وبقية الخدمات السياحية، حيث تلقت الهيئة طلبات التأهيل والحصول على صلاحية تقديم خدمات الربط الإلكتروني عبر المنصة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,969
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,072
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,413
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,834

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة