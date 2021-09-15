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"سبق" تكشف حقيقة فيديو "المعلم السكران" داخل مدرسة بمكة المكرمة

صاحب المقطع: مشهد تمثيلي قبل عامين لإيصال خطر المُسكرات على الطلاب

كشف الدكتور سالم بكيش في تصريح لـ"سبق" تفاصيل مقطع الفيديو المتداوَل على نطاق واسع، الذي يظهر فيه معلم سكران داخل أحد الفصول الدراسية بمكة المكرمة؛ لافتاً إلى أن المقطع قديم وهو تمثيلي نفّذه في إحدى حصص النشاط لإيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب قبل نحو عامين.

وقال "سالم" وهو معلم متقاعد: أعتز بمسيرة الـ 33 عاماً التي قضيتها معلماً بمدارس مكة المكرمة، وأنا حالياً متقاعد ومتفرغ لهوايتي في التمثيل والإخراج.

وعن المقطع المتداوَل؛ قال: لقد ساءني مقطع الفيديو الذي نُشر لي والذي هو عبارة عن تجسيد لمشهد رجل في حالة سكر، وهذا المقطع قديم منذ 1441هـ، وتم نشر المقطع دون علمي؛ ولا أعلم الهدف من نشره.

وأشار إلى أنه يعمل حالياً على مسرحية ستعرض عما قريب مع المخرج إبراهيم الفردوس الذي ساءه نشر مقطع الفيديو هذا بالذات، والذي يسيء للمعلم؛ لافتاً إلى أن لديه أكثر من مقطع تظهر مواهبه في التمثيل، مبيناً أنه غير راضٍ عن الإساءة الذي تعرض لها نظير المقطع المتداوَل على أنه معلم سكران دون معرفة الهدف من ذلك المشهد التمثيلي، والذي كان هدفه حينه إيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب خلال حصة نشاط نفذها قبل تقاعده مَن التعليم قبل عامين.

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"سبق" تكشف حقيقة فيديو "المعلم السكران" داخل مدرسة بمكة المكرمة
سبق

كشف الدكتور سالم بكيش في تصريح لـ"سبق" تفاصيل مقطع الفيديو المتداوَل على نطاق واسع، الذي يظهر فيه معلم سكران داخل أحد الفصول الدراسية بمكة المكرمة؛ لافتاً إلى أن المقطع قديم وهو تمثيلي نفّذه في إحدى حصص النشاط لإيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب قبل نحو عامين.

وقال "سالم" وهو معلم متقاعد: أعتز بمسيرة الـ 33 عاماً التي قضيتها معلماً بمدارس مكة المكرمة، وأنا حالياً متقاعد ومتفرغ لهوايتي في التمثيل والإخراج.

وعن المقطع المتداوَل؛ قال: لقد ساءني مقطع الفيديو الذي نُشر لي والذي هو عبارة عن تجسيد لمشهد رجل في حالة سكر، وهذا المقطع قديم منذ 1441هـ، وتم نشر المقطع دون علمي؛ ولا أعلم الهدف من نشره.

وأشار إلى أنه يعمل حالياً على مسرحية ستعرض عما قريب مع المخرج إبراهيم الفردوس الذي ساءه نشر مقطع الفيديو هذا بالذات، والذي يسيء للمعلم؛ لافتاً إلى أن لديه أكثر من مقطع تظهر مواهبه في التمثيل، مبيناً أنه غير راضٍ عن الإساءة الذي تعرض لها نظير المقطع المتداوَل على أنه معلم سكران دون معرفة الهدف من ذلك المشهد التمثيلي، والذي كان هدفه حينه إيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب خلال حصة نشاط نفذها قبل تقاعده مَن التعليم قبل عامين.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
10:19 PM

"سبق" تكشف حقيقة فيديو "المعلم السكران" داخل مدرسة بمكة المكرمة

صاحب المقطع: مشهد تمثيلي قبل عامين لإيصال خطر المُسكرات على الطلاب

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
17
69,240

كشف الدكتور سالم بكيش في تصريح لـ"سبق" تفاصيل مقطع الفيديو المتداوَل على نطاق واسع، الذي يظهر فيه معلم سكران داخل أحد الفصول الدراسية بمكة المكرمة؛ لافتاً إلى أن المقطع قديم وهو تمثيلي نفّذه في إحدى حصص النشاط لإيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب قبل نحو عامين.

وقال "سالم" وهو معلم متقاعد: أعتز بمسيرة الـ 33 عاماً التي قضيتها معلماً بمدارس مكة المكرمة، وأنا حالياً متقاعد ومتفرغ لهوايتي في التمثيل والإخراج.

وعن المقطع المتداوَل؛ قال: لقد ساءني مقطع الفيديو الذي نُشر لي والذي هو عبارة عن تجسيد لمشهد رجل في حالة سكر، وهذا المقطع قديم منذ 1441هـ، وتم نشر المقطع دون علمي؛ ولا أعلم الهدف من نشره.

وأشار إلى أنه يعمل حالياً على مسرحية ستعرض عما قريب مع المخرج إبراهيم الفردوس الذي ساءه نشر مقطع الفيديو هذا بالذات، والذي يسيء للمعلم؛ لافتاً إلى أن لديه أكثر من مقطع تظهر مواهبه في التمثيل، مبيناً أنه غير راضٍ عن الإساءة الذي تعرض لها نظير المقطع المتداوَل على أنه معلم سكران دون معرفة الهدف من ذلك المشهد التمثيلي، والذي كان هدفه حينه إيصال خطر المسكرات على عقول الطلاب خلال حصة نشاط نفذها قبل تقاعده مَن التعليم قبل عامين.

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