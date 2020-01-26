النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيصل بن فرحان" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية غينيا

استعرضا مجالات التعاون المشترك إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا شيرلي بوتشواي.


وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك، إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين.


حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الرياض شيرلي بوتشواي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فيصل بن فرحان" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية غينيا
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا شيرلي بوتشواي.


وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك، إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين.


حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
02:44 PM

"فيصل بن فرحان" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية غينيا

استعرضا مجالات التعاون المشترك إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
139

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا شيرلي بوتشواي.


وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشترك، إضافة لعدد من الموضوعات التي تهم البلدين.


حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول العربية الأفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,407
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,196
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,626
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,290

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة