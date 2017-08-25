الرياض تستضيف أكبر حدث تقني بالمنطقة بمشاركة وزارية رفيعة

تتضمن مبادرات نوعية تلبي تطلعات المبدعين والمبتكرين والمهتمين بالبرمجة

‬تنطلق، مساء اليوم، في العاصمة الرياض، فعالية Launch، التي تُعد أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يكشف القائمون على هذه الفعالية العديد من المُبادرات النوعية التي تُلبي تطلعات المبدعين والمبتكرين والمهتمين في البرمجة والابتكارات التقنية وصناعة الألعاب.

وبحسب الإعلانات الخاصة بالفعالية، ستكون هناك العديد من الشراكات يُنتظر أن يتم الإعلان عنها بعد قليل. وستحظى الفعالية بمشاركة وزارية رفيعة، كما سينضم لها أبرز 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا في العالم.

ومن بين المتحدثين الرئيسيين في الفعالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.

يُشار إلى أن فعالية Launch ستُبث على الهواء مباشرة على كل من قناتي الإخبارية وmbc، في تمام الساعة السابعة مساءً، كما سيكون هناك نقل مُباشر لها عبر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز SAFCSP@.