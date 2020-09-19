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طلاب سعوديون من فئة الصم يُقاضون جامعة أمريكية لهذا السبب

لإخفاقها في توفير مترجم لغة الإشارة باستمرار في فصولهم

يقاضي أربعة طلاب سعوديون من "الصم"، جامعة أمريكية؛ لإخفاقها في توفير مترجم لغة الإشارة باستمرار في فصولهم؛ وهو ما ينتهك القانون الفيدرالي ويعرّض تعليمهم للخطر.
ووفقًا لملف الدعوى المرفوعة لدى محكمة باتون روج الفيدرالية، يطالب الطلاب السعوديون بتعويضات مالية لتأثرهم الشديد ووضع حياتهم التعليمية والامتثال للسياسيات والإجراءات ضد التمييز العنصري، في خطر، وتوفير مترجم الإشارة بشكل مستمر، وتوفير الخدمات اللازمة.
وتشير الدعوى إلى أن الطلاب الْتحقوا في منذ أغسطس 2018؛ ولكن لم يتم توفير مترجمي الإشارة لهم باستمرار؛ حيث ينقطعون في بعض الأحيان لعدة أسابيع.

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طلاب سعوديون من فئة الصم يُقاضون جامعة أمريكية لهذا السبب
سبق

يقاضي أربعة طلاب سعوديون من "الصم"، جامعة أمريكية؛ لإخفاقها في توفير مترجم لغة الإشارة باستمرار في فصولهم؛ وهو ما ينتهك القانون الفيدرالي ويعرّض تعليمهم للخطر.
ووفقًا لملف الدعوى المرفوعة لدى محكمة باتون روج الفيدرالية، يطالب الطلاب السعوديون بتعويضات مالية لتأثرهم الشديد ووضع حياتهم التعليمية والامتثال للسياسيات والإجراءات ضد التمييز العنصري، في خطر، وتوفير مترجم الإشارة بشكل مستمر، وتوفير الخدمات اللازمة.
وتشير الدعوى إلى أن الطلاب الْتحقوا في منذ أغسطس 2018؛ ولكن لم يتم توفير مترجمي الإشارة لهم باستمرار؛ حيث ينقطعون في بعض الأحيان لعدة أسابيع.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
08:29 AM

طلاب سعوديون من فئة الصم يُقاضون جامعة أمريكية لهذا السبب

لإخفاقها في توفير مترجم لغة الإشارة باستمرار في فصولهم

A A A
خالد علي - الرياض
1
2,463

يقاضي أربعة طلاب سعوديون من "الصم"، جامعة أمريكية؛ لإخفاقها في توفير مترجم لغة الإشارة باستمرار في فصولهم؛ وهو ما ينتهك القانون الفيدرالي ويعرّض تعليمهم للخطر.
ووفقًا لملف الدعوى المرفوعة لدى محكمة باتون روج الفيدرالية، يطالب الطلاب السعوديون بتعويضات مالية لتأثرهم الشديد ووضع حياتهم التعليمية والامتثال للسياسيات والإجراءات ضد التمييز العنصري، في خطر، وتوفير مترجم الإشارة بشكل مستمر، وتوفير الخدمات اللازمة.
وتشير الدعوى إلى أن الطلاب الْتحقوا في منذ أغسطس 2018؛ ولكن لم يتم توفير مترجمي الإشارة لهم باستمرار؛ حيث ينقطعون في بعض الأحيان لعدة أسابيع.

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