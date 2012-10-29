النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 435 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 455 خلال الـ24 ساعة الماضية

يتوجهان إليها في نفس اليوم.. ما سبب احتدام المنافسة بين "ترامب" و"بايدن" على فلوريدا؟

الأول يحشد أنصاره في الهواء الطلق .. والثاني يتحدث لمؤيديه بسياراتهم

يحشد الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، اليوم (الخميس)، المؤيدين في ساحة المعركة بولاية فلوريدا، ويزوران المدينة نفسها بفارق ساعات ويعرضان نهجهما المتباين تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسينظم "ترامب" مسيرة في الهواء الطلق في تامبا؛ حيث يحتشد الآلاف من الناس معًا في تجمعات، مع تجنب العديد منهم ارتداء الكمامات على الرغم من توصيات الصحة العامة.

في المقابل سيعقد "بايدن" مسيرة في وقت لاحق في تامبا؛ حيث سيبقى الحاضرون في سياراتهم، وسوف يستضيف حدثًا مشابهًا في وقت سابق اليوم في مقاطعة بروارد بجنوب فلوريدا، وفقاً لـ"رويترز".

وتعد الولاية التي حصلت على 29 صوتًا انتخابيًّا في المجمع الانتخابي، جائزة كبرى في انتخابات الثلاثاء المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز – إبسوس"، نُشر أمس، أن "ترامب" انتقل بشكل أساسي إلى علاقة مع "بايدن" في فلوريدا، حيث قال 49 في المئة إنهم سيصوتون لـ"بايدن" و47 في المئة للرئيس.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
يتوجهان إليها في نفس اليوم.. ما سبب احتدام المنافسة بين "ترامب" و"بايدن" على فلوريدا؟
سبق

يحشد الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، اليوم (الخميس)، المؤيدين في ساحة المعركة بولاية فلوريدا، ويزوران المدينة نفسها بفارق ساعات ويعرضان نهجهما المتباين تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسينظم "ترامب" مسيرة في الهواء الطلق في تامبا؛ حيث يحتشد الآلاف من الناس معًا في تجمعات، مع تجنب العديد منهم ارتداء الكمامات على الرغم من توصيات الصحة العامة.

في المقابل سيعقد "بايدن" مسيرة في وقت لاحق في تامبا؛ حيث سيبقى الحاضرون في سياراتهم، وسوف يستضيف حدثًا مشابهًا في وقت سابق اليوم في مقاطعة بروارد بجنوب فلوريدا، وفقاً لـ"رويترز".

وتعد الولاية التي حصلت على 29 صوتًا انتخابيًّا في المجمع الانتخابي، جائزة كبرى في انتخابات الثلاثاء المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز – إبسوس"، نُشر أمس، أن "ترامب" انتقل بشكل أساسي إلى علاقة مع "بايدن" في فلوريدا، حيث قال 49 في المئة إنهم سيصوتون لـ"بايدن" و47 في المئة للرئيس.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
04:31 PM

يتوجهان إليها في نفس اليوم.. ما سبب احتدام المنافسة بين "ترامب" و"بايدن" على فلوريدا؟

الأول يحشد أنصاره في الهواء الطلق .. والثاني يتحدث لمؤيديه بسياراتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,404

يحشد الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، اليوم (الخميس)، المؤيدين في ساحة المعركة بولاية فلوريدا، ويزوران المدينة نفسها بفارق ساعات ويعرضان نهجهما المتباين تجاه جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسينظم "ترامب" مسيرة في الهواء الطلق في تامبا؛ حيث يحتشد الآلاف من الناس معًا في تجمعات، مع تجنب العديد منهم ارتداء الكمامات على الرغم من توصيات الصحة العامة.

في المقابل سيعقد "بايدن" مسيرة في وقت لاحق في تامبا؛ حيث سيبقى الحاضرون في سياراتهم، وسوف يستضيف حدثًا مشابهًا في وقت سابق اليوم في مقاطعة بروارد بجنوب فلوريدا، وفقاً لـ"رويترز".

وتعد الولاية التي حصلت على 29 صوتًا انتخابيًّا في المجمع الانتخابي، جائزة كبرى في انتخابات الثلاثاء المقبل.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز – إبسوس"، نُشر أمس، أن "ترامب" انتقل بشكل أساسي إلى علاقة مع "بايدن" في فلوريدا، حيث قال 49 في المئة إنهم سيصوتون لـ"بايدن" و47 في المئة للرئيس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,361
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,657
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,823

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة