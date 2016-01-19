"الحصيني": أجواءٌ باردة اليوم على معظم المناطق.. و3 درجات تحت الصفر بالقريات

سماء صحوة وغيوم على أجزاءٍ من المملكة.. وطقس معتدل بجازان

قال المختص في شؤون الطقس والمناخ والناشط البيئي عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ إن معظم مناطق المملكة شهدت أجواءً باردة، عدا منطقة مكة المكرّمة التي شهدت أجواءً تميل للبرودة، فيما شهدت جازان أجواءً معتدلة.

أقل حرارة القريات ثلاث درجات تحت الصفر، وأعلى جازان (27)، وسماءٌ من صحوة إلى غائمة جزئياً على أجزاءٍ من المملكة.