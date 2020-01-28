وأضاف: تستمر المشاهدة إلى ما بعد صلاة العشاء، والزهرة يسميه أهالينا -رحمهم الله- عند الحاضرة بنجمة العشاء، وعند البادية بالسراية، وعند العرب بالكوكب الدري.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الثلاثاء، سيقترن كوكب الزهرة بالقمر بشكل جميل وبديع وجدير بالمشاهدة بعيد مغيب الشمس بالجهة الغربية.

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن اليوم سيشهد اقتران كوكب الزهرة بالقمر في منظر جميل وبديع.

"الزعاق".. اليوم يقترن الزهرة بالقمر ويشكلان لوحة بديعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-28 توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن اليوم سيشهد اقتران كوكب الزهرة بالقمر في منظر جميل وبديع. وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الثلاثاء، سيقترن كوكب الزهرة بالقمر بشكل جميل وبديع وجدير بالمشاهدة بعيد مغيب الشمس بالجهة الغربية. وأضاف: تستمر المشاهدة إلى ما بعد صلاة العشاء، والزهرة يسميه أهالينا -رحمهم الله- عند الحاضرة بنجمة العشاء، وعند البادية بالسراية، وعند العرب بالكوكب الدري.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441 02:14 PM

"الزعاق".. اليوم يقترن الزهرة بالقمر ويشكلان لوحة بديعة قال: منظر جميل.. تستمر المشاهدة إلى ما بعد صلاة العشاء





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توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن اليوم سيشهد اقتران كوكب الزهرة بالقمر في منظر جميل وبديع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الثلاثاء، سيقترن كوكب الزهرة بالقمر بشكل جميل وبديع وجدير بالمشاهدة بعيد مغيب الشمس بالجهة الغربية.

وأضاف: تستمر المشاهدة إلى ما بعد صلاة العشاء، والزهرة يسميه أهالينا -رحمهم الله- عند الحاضرة بنجمة العشاء، وعند البادية بالسراية، وعند العرب بالكوكب الدري.