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الولايات المتحدة تسجل 49,327 إصابة جديدة بكورونا و703 وفيات

الفيروس تسبب في وفاة 14 مواطنًا في لبيبا وأصاب 722 آخرين

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 49,327 إصابة مؤكدة و703 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات بلغ إلى 7,359,952 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 208,821 حالة وفاة.

من جهة أخرى، سجلت ليبيا خلال الـ24 الساعة الماضية 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة .

وأوضحت الصحة الليبية أن إجمالي عدد المصابين بلغ 36809، منها الحالات النشطة 14788، فيما بلغ عدد المتعافين 21429 والوفيات 592 حالة.

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الولايات المتحدة تسجل 49,327 إصابة جديدة بكورونا و703 وفيات
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 49,327 إصابة مؤكدة و703 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات بلغ إلى 7,359,952 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 208,821 حالة وفاة.

من جهة أخرى، سجلت ليبيا خلال الـ24 الساعة الماضية 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة .

وأوضحت الصحة الليبية أن إجمالي عدد المصابين بلغ 36809، منها الحالات النشطة 14788، فيما بلغ عدد المتعافين 21429 والوفيات 592 حالة.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
12:29 AM

الولايات المتحدة تسجل 49,327 إصابة جديدة بكورونا و703 وفيات

الفيروس تسبب في وفاة 14 مواطنًا في لبيبا وأصاب 722 آخرين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 49,327 إصابة مؤكدة و703 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، أوضحت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي الإصابات بلغ إلى 7,359,952 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 208,821 حالة وفاة.

من جهة أخرى، سجلت ليبيا خلال الـ24 الساعة الماضية 722 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 14 حالة .

وأوضحت الصحة الليبية أن إجمالي عدد المصابين بلغ 36809، منها الحالات النشطة 14788، فيما بلغ عدد المتعافين 21429 والوفيات 592 حالة.

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